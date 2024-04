Inminente suba de los precios de combustibles: petroleras definen el porcentaje

El precio de la nafta aumentaría en las próximas horas en todo el país como consecuencia de una nueva actualización del impuesto a los combustibles líquidos.



Para cumplir con la actualización del tributo el precio de los combustibles debiera aumentar como mínimo un 8%, lo cual no quita que alguna petrolera decida subir por encima de ese porcentaje para mejorar su rentabilidad.



La actualización del impuesto a los combustibles se mantuvo congelado desde mediados de julio y, debido a las necesidades fiscales, el Gobierno de Javier Milei decidió que se apliquen los demorados aumentos en cuatro tramos.



Dado este calendario, no se descarta que negociaciones de última hora lleven a que el 8% de mayo sea dividido en dos tramos, trasladando un porcentaje para junio.



Las empresas petroleras que actúan en el mercado argentino YPF, Shell, Axion y Puma Energy aún no informaron cuál es el nivel de aumentos que aplicarán desde esta media noche.



Un informe de IARAF precisó que la suba del 8% estimada obedece a que el impuesto debe subir un 53% desde mañana.



"La suba del impuesto, en línea con recuperar valor real atrasado, fue definida en cuatro etapas, según el decreto N° 107/24. El primero de mayo comienza la cuarta etapa, con un incremento del impuesto de monto fijo de $70, que eleva el tributo desde $132 por litro a $202, es decir, un incremento del 53%", precisó el estudio.



IARAF señaló que "con la actualización de mayo, se terminaría incorporando la inflación de 2023. Luego, a principios de julio, debería actualizarse de acuerdo a la inflación IPC del INDEC del primer trimestre de 2024, para de ahí en más seguir con ese esquema de actualización trimestral".



De esta forma, el 1° de julio el impuesto debería subir un 51,6%, elevándose hasta los $306 por litro.