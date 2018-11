Los detuvieron por llevar un vacuno faenado en la caja de una camioneta

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El miércoles a la madrugada, efectivos de la división Prevención de Delitos Rurales detuvieron en Pueblo Belgrano a dos hombres de 34 y 37 años que transportaban en la caja de una camioneta F100 un vacuno faenado y embolsado, el cual no pudieron explicar de dónde lo habían sacado.



Los sujetos, además no tenían ninguno de los requisitos básicos de habilitación para transportar un animal faenado, además de que tampoco estaban dadas las condiciones básicas de higiene y seguridad para mantener la cadena de frío para semejante cantidad de carne.



En total, transportaban 180 kilos de carne, la cual no pudieron explicar su procedencia, tampoco acreditar su adquisición y si estaba destinado a consumo interno o a comercialización.



El personal de la brigada procedió al secuestro de la camioneta y de la carne, mientras que los ocupantes del vehículo, oriundos de Pueblo Belgrano, fueron detenidos y alojados en la Jefatura Departamental a disposición de la fiscal Martina Cedrés.