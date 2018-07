El camino judicial de Nahir Galarza tras la condena puede durar hasta tres años

Policiales Ex juez explicó por qué Nahir Galarza podría pasar toda su vida en la cárcel

1. Conocer los fundamentos

2. Presentar los recursos de casación

3. Resolver en la Cámara de Casación

4. Impugnar ante el Superior Tribunal

5. Apelar a la Corte Suprema

6. Dejar firme la sentencia

"Esto recién empieza", dijo la madre de Nahir Galarza, la joven condenada a perpetua en Gualeguaychú por asesinar a disparos a su novio. Y todo parece indicar que la batalla judicial tendrá un largo recorrido.El martes a las 11 de la mañana, Nahir Galarza (19) fue sentenciada a prisión perpetua por el homicidio de su novio Fernando Pastorizzo (20), indicó. Pero la lectura del adelanto del veredicto fue sólo el principio de lo que será un largo proceso judicial. Incluso, uno de los abogados defensores de la joven lo definió como un "primer round" y adelantó que va a apelar. Entonces, ¿cómo sigue el caso?Lo que se leyó el martes fue el adelanto del veredicto. Recién el martes 24 de julio -después de la feria judicial- el tribunal dará a conocer los fundamentos completos de la sentencia. Ahí se van a saber cuáles son las pruebas que se tomaron en cuenta y cuál fue la interpretación judicial.A partir del 25 de julio, hay 10 días hábiles para que la defensa, la querella y la fiscalía presenten los recursos de casación. Este recurso versa sobre lo que dijo el Tribunal Oral, no sobre la investigación. O sea, las partes tienen que fundar ese recurso en contra de lo que dijo el tribunal que la sentenció."Desde la fiscalía creemos que no va a haber Casación, por lo que dijo el martes el tribunal del tema del arma. Creo que estaría fundado el motivo de ese agravante, por lo cual no creo que la fiscalía vaya", adelantó a Clarín sobre sus próximos pasos el fiscal Sergio Rondoni Caffa, que investiga el caso desde el inicio.Por su parte, la querella sí podría presentar un recurso de casación porque el tribunal no aceptó el agravante de alevosía, que ellos habían pedido. "Cuando tengamos los fundamentos veremos si planteamos la casación. Lo tenemos que evaluar", dijo a este medio Juan Carlos Peragallo, abogado que representa al padre de Fernando."La prueba a nosotros nos dice que hay alevosía, no podemos desconocerla", agregó Peragallo. En la misma línea se expresó el abogado Rubén Virué, quien representa a la madre de la víctima.Sumar la alevosía no modificaría en lo sustancial la situación de Nahir Galarza, ya que la pena seguiría siendo perpetua. Pero la querella insiste en este agravante porque en la instancia de apelación "la defensa va a atacar al vínculo. Si eventualmente tuvieran éxito, a nosotros nos queda el agravante de alevosía, que también es perpetua", sostuvo Peragallo.Una vez presentado, hay tres días para que el Tribunal Oral de Gualeguaychú conceda o no el recurso de casación. De ahí, en 48 horas ya está en Casación. Esto sería a mediados de agosto.La Cámara de Casación tiene que dictar una resolución. "Está tardando, con personas detenidas, entre seis a ocho meses en resolver la situación. Esto quiere decir, en poner la audiencia, escuchar las partes y resolver. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más", calculó Rondoni Caffa. "Yo he tenidos causas con personas detenidas que lo han hecho a los ocho meses, otras a los seis meses", comentó. Es la única Cámara de Casación que hay en Entre Ríos y recibe los fallos condenatorios de todos los tribunales de la provincia."Tengo entendido que es el Tribunal de Casación de Concordia, que es uno nuevo, está funcionando hace unos días", señaló Peragallo. "Es muy nuevo, todavía no sé ni los nombres de los jueces", agregó el abogado. Respecto a los plazos, el letrado estima que el proceso de Casación debería estar resuelto antes de fin de año.Si la Cámara de Casación confirma lo que dijo el Tribunal Oral, lo que le queda a la defensa es el recurso extraordinario de impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que está ubicado en Paraná. Tienen 10 días hábiles para presentarlo. El Superior Tribunal está tardando de seis a ocho meses en resolverlo.Si todas las instancias confirman lo que dijo el martes el Tribunal de Gualeguaychú, lo que le queda a la defensa es la apelación ante la Corte Suprema de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires. Es el llamado "recurso extraordinario federal", que muchas veces no se concede. Y van en queja. La Corte puede tardar en resolverlo uno, dos o tres años, según el caso."Yo diría que de acá a un año y medio o dos años, a más tardar, debería estar resuelto todo lo que es provincial y también la Corte. Pero aclaro que puede hacerlo antes: si Casación en seis meses fija la audiencia y resuelve, después va al Superior y se achican los plazos. Va dependiendo del cúmulo de trabajo", concluyó Rondoni Caffa.