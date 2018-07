Ex juez explicó por qué Nahir Galarza podría pasar toda su vida en la cárcel

Pierri: "Lo único que podría modificar la situación de Nahir sería un indulto"

El ex juez Eduardo García Jurado analizó en el veredicto condenatorio a prisión perpetua dictado a Nahir Galarza por el crimen de Fernando Pastorizzo. El letrado dijo queEl ex magistrado explicó respecto a la existencia o no de un vínculo cuando la relación de pareja no es formal, que "es una calificante nueva y hay diversas interpretaciones cuando una relación de pareja no conviviente es circunstancial, aunque periódica. Esto seguramente será objeto de un debate que la defensa de la señorita Galarza hará, ya que estimo que la sentencia será apelada. De todas formas habrá que ver cuáles son los fundamentos que el presidente del Tribunal, Mauricio Derudi, sostendrá y luego que temperamento adoptan los abogados de la defensa".Respecto a la duración de la pena, García Jurado precisó que "hasta hace un tiempo, la prisión perpetua sin reclusión por tiempo indeterminado era hasta los 20 años, y a partir de cumplidos, la persona condenada podía pedir lasiempre y cuando no fuera reincidente, es decir que no tuviera una condena a prisión anterior y hubiera mantenido un buen comportamiento durante esos 20 años. Desde hace más de un año esto se modificó sustancialmente y".que "el artículo 14 del Código Penal agrega ahora que. Es decir que en este caso del homicidio de Fernando Pastorizzo,. Lamentablemente, para Nahir Galarza, si su condena se confirma en la segunda instancia, tendrán que pasar 4 o 5 años para que el tema se defina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual deberá pronunciarse sobre si ese artículo 14 del Código Penal es constitucional o no".El ex juez manifestó que "como el Tribunal sostuvo que existe una posibilidad real de fuga muy grande, estamos ante una condena mínima de por lo menos 35 años de prisión, salvo que en la siguiente instancia, con una sólida fundamentación, las condiciones de prisión que pesan sobre la señorita Galarza sean modificadas hasta que la Sentencia adquiera firmeza definitiva".Por su parte, el abogado penalista Miguel Ángel Pierri dijo enque "es correcta la calificación" en la condena a Nahir Galarza, y elogió la tarea de los fiscales y los querellantes, a la vez que habló de "un fracaso de la defensa". Disparó que "así como está,Pierri indicó que "la declaración de Nahir no convencía a nadie" y agregó que la joven debería seguir estudiando y "necesitará acompañamiento terapéutico".El letrado expresó que "el Tribunal receptó el caso que le presentó tanto la Fiscalía como las querellas y realizó una calificación correcta. La novedad es que los jueces le han otorgado a esa relación tan particular que mantenían víctima y victimaria, el carácter de vínculo. Esto, automáticamente produjo el agravante al homicidio, que es algo que no se discutía.. El hecho de que el Tribunal no admitiera la agravante de la alevosía, como pretendían las querellas, no modifica el quantum de la pena impuesta".Respecto a que Nahir Galarza debe continuar detenida pese a que el fallo no es firme, Pierri consideró que "no sé qué podría resolver la instancia superior al respecto, pero creo que no es el caso que la situación pueda ser modificada tal como fue resuelta en el veredicto conocido en las últimas horas. En su situación".Al ser consultado sobre si alguna circunstancia podría modificar la situación de Nahir Galarza, el abogado Pierri manifestó: ". Es decir que una vez que el fallo quedara firme, en algún momento, algún Presidente o algún Gobernador podría considerar otorgarle ese beneficio excepcional.".