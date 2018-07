El recuerdo del mejor amigo de Pastorizzo: "No había persona más buena que él"

Policiales Abogado de Nahir Galarza cuestionó la sentencia y anticipó que la apelarán

La tarde anterior a la que Fernando Pastorizzo fuera asesinado de dos balazos por parte de Nahir Galarza, en Gualeguaychú hacía un calor de novela. 28 de diciembre, pleno verano, una gran cantidad de chicos entrerrianos caminaban por la costanera al borde del río Uruguay. En eso mismo estaba él junto a su mejor amigo, Juan Cabrera. Mientras tomaban mate, uno de los dos levantó la vista y miró el cielo:- Mirá esa nube, boludo. Tremenda- ¡Si! Es para sacarle una fotoNinguno de los dos supo que aquella imagen que luego Fernando subiría a su perfil de Instagram, sería la última que el chico compartiría en las redes sociales."Era un cielo espectacular, amenazaba una tormenta, pero justo volvió a aparecer el sol. Me acuerdo de todo, como si fuera hoy. Estábamos ahí porque nos habíamos juntado para charlar sobre el departamento en el que íbamos a vivir en Paraná. Queríamos estudiar la licenciatura en Administración de Empresas y pensábamos mudarnos para allá".Juan no sólo era amigo de Fernando, sino también es primo de Nahir. "El era mi hermano", dice y de esa manera explica el motivo por el cual no se negó a declarar cuando lo citaron y le dijeron que podía no hacerlo debido a la relación parental que lo unía a la imputada. Dice que aquella decisión de irse a vivir fuera de Gualeguaychú pudo haber sido el motivo de su muerte: "Ya teníamos todo listo, él se quería ir de acá. Pero ella no lo dejó".En una charla más relajada en el mismo lugar donde se juntaba con Fernando, ahora Cabrera le cuenta a Clarín que vio el veredicto desde su casa, que prefirió no ir a la puerta de los Tribunales porque no se sentía cómodo y que, si bien estaba nervioso, confiaba en que el fallo sería de perpetua: "No estoy contento, no me pongo feliz. Cuando el juez leyó la sentencia me puse a llorar, solo. Me acordé de él. Todos los días me acuerdo de él".A siete meses del homicidio, Juan todavía tiene una sensación de culpa que le revolotea por la cabeza y que a veces no lo deja dormir: "Tal vez podría haber hecho algo", dice y se queda en silencio algunos segundos. "Si yo veía todo porque estaba ahí, veía su maltrato constante. Pero después vuelvo a pensar y digo que nadie se podría haber imaginado este final. Ni Fernando pensaba que Nahir lo podía matar".