"Por vergüenza no habló del maltrato que recibía", dijo la hermana de Pastorizzo

La primera vez que Carla Pastorizzo lloró fue recién al mes de que su hermano había sido asesinado por Nahir Galarza. Cuenta que tenía un bloqueo emocional que no la dejaba reaccionar. Sus lágrimas brotaron de manera repentina una mañana en la que despertó y no pudo escuchar la canción que Fernando cantaba cada vez que abría la puerta de la habitación y entraba su perrita llamada Luna, para saludarlo.-Luna, luna luna. Tú sabes que la quiero."Es la perrita más jovencita que tenemos. Era parte de su rutina despertarse todos los días y cantarle esa canción. Igual Nando -como lo llaman sus familiares- al que más quería era a Teo, un perro que rescatamos de la calle hace unos años. Estaba muy mal, muy enfermo, con parásitos y sarna. Lo cuidamos todos juntos y lo salvamos. Él lo amaba".Carla tiene 24 años, pero desde los 18 se mudó a Buenos Aire para estudiar la carrera de Bioquímica, a la que le quedan algunos finales para recibirse, pero que a pesar de eso ya es docente y da clases en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es militante feminista, a muchas de las audiencias en el juicio asistió con un pañuelo verde atado a su muñeca o colgado de la mochila. Señal de que la joven está a favor de la despenalización del aborto, supo Clarín.Habla de que su hermano era víctima de esa vergüenza y que por eso nunca denunció lo que sufría. Lo ejemplifica en una acción concreta. Fue el día después de Navidad y luego de esa pelea que Fernando tuvo con Nahir y su amiga, Sol Martínez: "Llegó tarde, casi al mediodía. Se ocultó todo el día y en el único momento que lo vi se estaba poniendo hielo en la cabeza. Tenía un ojo rojo y un chichón en la cabeza. Le pregunté qué le había pasado y me dijo que era porque se había golpeado con una baranda en el boliche.Carla se ríe cada vez que recuerda alguna anécdota de Nando. Como la vez que un día lo escuchó gritar, él estaba en el comedor y ella preocupada fue a ver qué pasaba: "Estaba jugando a la PlayStation y se enojaba con los jugadores. Les gritaba que eran malísimos y yo le decía que el malo era él que los controla". Dice que esa fue la única vez que lo vio enojado.No tiene ninguna intención de hablar con Nahir. No tiene odio, no le desea lo peor ni que se muera lentamente, como dijo su papá, Gustavo, no bien se dictó la sentencia. Ella quiere que Nahir se arrepienta, que el tiempo que pase entre las rejas le sirva para recapacitar y reflexionar por lo que hizo: "No busco su perdón tampoco. Ni el de su familia, que desde el primer día se encargaron de ensuciarlo, le dijeron que era drogadicto, golpeador y cocainómano. Todas barbaridades".Carla soñó con su hermano. Lo hizo dos veces y en ambas él era chiquito, tenía diez u once años. La primera lo notó angustiado y triste. Pero la segunda no, fue diferente. Fernando estaba tranquilo, sonreía pero no le hablaba. Ella no cree en Dios: "De hecho creo que la Iglesia debería estar separada del Estado. No sé dónde estará él, si en un lugar mejor o en el paraíso. Sólo espero que pueda descansar en paz".