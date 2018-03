Armas judicializadas: Testigo contó cómo las sacaban del STJ para venderlas

Se realizó la tercera jornada del juicio al ex perito balístico del Superior Tribunal de Justicia, Antonio Daniel Vitali, quien está acusado de liderar una banda que vendía armas secuestradas por la Justicia. En ese marco, hubo un careo entre Vitali y un testigo arrepentido y ex empleado judicial, Maximiliano Bertoni, que se mantuvo firme a la hora de involucrar al funcionario judicial.El ex perito balístico del STJ se defendió ante el principal testigo de cargo que lo complicó en la venta de armas judicializadas. Cada uno de los protagonistas se mantuvo en sus dichos.que "entre ellos intentaron reconvenir algunos puntos, entre ellos, si le entregaba o no armas de fuego para vender. Bertoni fue contundente y también aportó datos muy relevantes para la investigación. Explicó que el imputado se había presentado en varias oportunidades en su casa para intentar un arreglo económico para desincriminarlo"."Bertoni ratificó que Vitali le entregaba las armas y también dio cuenta de dónde provenían las armas, además de cómo las sacaban de Tribunales: en cajas y se las entregaba a Bertoni o las sacaba el propio Vitali. Esto ocurría cerca del gabinete pericial, del subsuelo, donde trabajaba Vitali. Además, salían por la cochera de calle Santa Fe", señaló.Existe un piso básico de 72 armas que faltan. No obstante, Aramberri informó que "Bertoni contó que esto ocurre desde hace cuatro años hasta la fecha de los allanamientos, es decir, desde el 2012". Vitali negó todo lo expuesto por Bertoni en el careo.El fiscal destacó que es un juicio muy importante respecto al número de testigos, pero también a las evidencias documentales, pericias y otras pruebas. "Es un hecho inédito que se esté investigando a un perito del Superior Tribunal de Justicia. Como funcionarios judiciales nunca nos imaginamos estar frente a un caso así", agregó.Por su parte, el fiscal Juan Malvasio, dijo que "Vitali dice que es chivo expiatorio porque está en calidad de imputado y ejerce su defensa. Se reunieron pruebas que indican que es autor y co autor material de los hechos que se le imputan. Al momento del hecho no había cámaras de seguridad pero ahora el STJ ajustó las medidas de seguridad y actualmente hay hasta detector de metales en el ingreso".Además, indicó que "de las personas que aceptaron juicio abreviado solo declaró Bertoni. El 21 de marzo declarará Mario López Alonso y Eduardo Borgogno". En tanto, los alegatos serán el 5 de abril a partir de las 9.