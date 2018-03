Ventas de armas judicializadas: se realizó un careo entre Vitali y un testigo

Foto 1/9 Foto 2/9 Foto 3/9 Foto 4/9 Foto 5/9 Foto 6/9 Foto 7/9 El fiscal Malvasio Foto 8/9 Maximiliano Bertoni Foto 9/9

Este miércoles se realizó la tercera jornada del juicio al ex perito balístico del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Vitali, quien está acusado de liderar una banda que vendía armas secuestradas por la Justicia.



La audiencia finalizó cerca de las 15 y como hecho trascendente, se realizó un careo entre Vitale y un testigo arrepentido y ex empleado judicial, Maximiliano Bertoni que se mantuvo firme a la hora de involucrar al funcionario judicial.



El ex perito balístico del STJ se defendió ante el principal testigo de cargo que lo complicó en la venta de armas judicializadas. Cada uno de los protagonistas se mantuvo en sus dichos.



En declaraciones a Elonce TV, el Fiscal Juan Malvasio afirmó que "la fiscalía está muy confiada que va a poder probar el hecho que le atribuimos a Vitali en el marco de la Investigación Penal Preparatoria".



Y sobre lo ocurrido este miércoles en tribunales entendió que "todos los testimonios son importantes. Hoy declaró en calidad de testigo Bertoni, que fue una de las personas que estuvo involucrada de manera directa con este lamentable hecho".



Malvasio recordó que Bertoni "recibía las armas de Vitali y se las transfería a terceras personas para volverlas al mercado ilegal. Y está condenado mediante un juicio abreviado en el marco de esta investigación".



"La fiscalía cuenta con elementos de prueba para construir una certeza positiva y condenar al imputado", reafirmó finalmente el Fiscal. Elonce.com