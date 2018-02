Aprovechan las vacaciones para ingresar a robar en viviendas de San Benito

El dolor después del robo

Robos y arrebatos

Policiales Malestar de vecinos de San Benito por la inseguridad

Malvivientes ingresaron a una vivienda ante la ausencia de sus moradores durante las vacaciones, se alzaron con electrodomésticos de valor y hasta se tomaron el tiempo para comer y beber en la casa, según publicó la damnificada en las redes sociales.Se trata de un matrimonio del barrio Solvencia, en la zona de los cementerios, donde en los últimos años se han construido decenas de viviendas a través del plan Procrear."Entramos y estaba todo revuelto: una pieza y otra, y la cocina. En nuestra ausencia, entraron y se llevaron nuestras cosas. Varias, la mayoría con un valor afectivo invaluable", lamentó la mujer."A las 22.30 de este domingo, un matrimonio de calle Uriburu de barrio Solvencia se presentó para denunciar que al regreso de sus vacaciones, se percataron que tenían una ventana violentada y en el interior, un desorden generalizado y la faltante de elementos varios", confirmó a, el Principal González, responsable de la comisaría de San Benito.Los elementos robados fueron una notebook negra, un reproductor de CD y radio celeste marca Noblex, un reproductor de DVD gris marca Philips con tapa en la parte superior y un secador de pelo negro con mango plegable.Pero para la damnificada, sus pertenencias tenían un valor invaluable."Mi viejo falleció hace tres semanas. De él atesoré solo un anillo, el que usaba hasta el último día. Ya no lo tengo", indicó la víctima del robo a la casa. "Lamento que se hayan llevado la notebook, propiedad de mi mamá, porque había trabajos, fotos, recuerdos familiares. Cuando a mi viejo no le gustaba lo que se escuchaba en la radio o lo que se podía ver en la tele, mi vieja le ponía su música en esa computadora", posteó en las redes.Además, los malvivientes actuaron con total impunidad. "Me apena que alguien haya comido y bebido, y alzado las golosinas que sobraron del último cumpleaños de mi hija", resumió la damnificad.Según pudo saber este medio, los vecinos de esa zona de San Benito están constituyendo una comisión vecinal y el primer pedido a las autoridades será el de mayor seguridad a través de patrullajes policiales.Una pareja se vio obligada a vender la casa porque sufrió cuatro robos consecutivos.Además de los arrebatos en la calle y las entraderas en los kioscos.Se recordará que a mediados de diciembre, un grupo de vecinos se autoconvocaron para pedir seguridad y respuestas tras los reiterados hechos delictivos que están ocurriendo en la ciudad.Para el responsable de la comisaría de San Benito siguen siendo "hechos aislados"."Sabemos que hubo denuncias anteriores", reconoció el Principal González pero el responsable de la comisaria está en el puesto desde hace tres semanas, y según dijo, es la primera que recibe.