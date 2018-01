Comerciante de San Benito víctima de robo: "Dame la plata o te quemo"

Pasada la medianoche, el propietario de una despensa ubicada en calle Parera de la localidad de San Benito fue víctima de un robo a mano armada, y se llevó un gran susto ya que el delincuente lo amenazó apuntando hacia su nieta de apenas dos años.En declaraciones a, Sergio, contó que le abrió la puerta "a una señora que siempre viene a comprar y detrás se mete este muchacho" que empuñando el arma y apuntando hacia su nieta de dos años le dice: "dame la plata o te quemo, te quemo".Sin más remedio, el hombre accedió al pedido y el sujeto se llevó la caja registradora con la recaudación, "manoteó" una notebook y salió corriendo."Más allá del daño y el robo, me interesa la seguridad. Y si se le escapaba un tiro y mataba a mi nieta?", se preguntó el comerciante. Y agregó que cuando se dirigió a la comisaría a realizar la denuncia, "los dos patrulleros estaban ahí, no estaban patrullando como tienen que estar", y dio cuenta que el autor del robo fue debidamente identificado y denunciado.Si bien Sergio señaló que hace un año y medio que tiene la despensa y es la primera vez que le roban, manifestó que "en San Benito le roban a todo el mundo, y nadie hace nada. En cualquier momento esto va a ser el lejano oeste". Además apuntó a los fiscales por las demoras en librar las órdenes de allanamiento cuando se tiene conocimiento sobre los lugares o zonas donde se encuentran objetos robados.Consultado sobre el hecho, el nuevo Jefe de la Comisaría de San Benito, Sergio Fucks, aclaró que tras la denuncia "la caja registradora y la notebook fueron ubicadas, no así el dinero, unos 5000 pesos producto de la recaudación del día" y destacó los datos aportados por algunos vecinos.En tal sentido invitó a la comunidad de San Benito "que se acerquen a dialogar y plantear las inquietudes que tengan".