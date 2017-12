Malestar de vecinos de San Benito por la inseguridad

Reunión con la Policía

Vecinos de San Benito se autoconvocaron a través de WhatsApp para pedir seguridad y respuestas tras los reiterados hechos delictivos que están ocurriendo en la ciudad."Estamos atemorizados y queremos una rápida solución, porque se agotaron todas las instancias y nunca hay una respuesta concreta.", contó un hombre aEn ese sentido, manifestó que ". Hasta donde sabemos son todos mayores".Por su parte, una mujer explicó que "un día llegué a casa y me encontré con los ladrones adentro. Tengo miedo por mi hijo, de un año. La subcomisaria se encargó de mandar un audio de WhatsApp a otro grupo diciendo que hoy no se hacía nada y eso no es cierto porque fuimos nosotros los que convocamos a esta reunión".Los vecinos aseguran que saben quiénes son algunos de los delincuentes, pero prefirieron no dar nombres. "Los robos ocurren en varios barrios, en toda la ciudad. Nos autoconvocamos para que nos den seguridad", dijo.Otra mujer, señaló que "en los últimos días salimos mucho al patio con mis hijos porque están de vacaciones. Ahí nos dimos cuenta que. Cada vez que pasa algo llamamos por teléfono y el patrullero da una vuelta, pero nada más".Remarcaron queUna mujer mayor, que vive hace 12 años en la localidad, indicó que "cuando llegué me robaban todo, me cortaban el tejido, lo que colgaba en la soja se lo llevaban. Hace dos semanas me rompieron el foco con un aire comprimido. Me tiran piedras constantemente, me amenazan, me insultan. Yo veo que el patrullero pasa pero no sé qué hace".El jefe de la departamental de Policía de Paraná, Marcos Antoniow, acompañado dela subjefa de la comisaría de San Benito, les aclararon a los vecinos: ""."Se está trabajando en muchos barrios, juntando informes.", dijo Antoniow."Hice el trabajo que no tengo que hacer. Lo saqué de mi casa y lo corrí con mi auto, hasta la puerta de su guarida, y nadie lo sacó de adentro. El allanamiento lo hicieron al otro día, cuando ya mis cosas no iban a estar", le replicó un vecino, muy indignado, que acotó: "Me pregunto por qué no están detenidos, si tienen tantas causas abiertas".Otro de los habitantes de la localidad dijo que a su hermana "la asaltaron" y los delincuentes "se cansaron de gatillarle". Ante esto pidió, "más presencia policial por las noches. `Es tierra de nadie` San Benito, no se puede salir a caminar por las noches con la familia. ¡Párenlos a los delincuentes!".Uno de los participantes en la reunión, aseveró: "El domingo pasado, lo corrí a R., conocido por todos, y al otro secuaz de él. A la noche se juntaron un grupo de chicos, entre ellos mi nene y mi nena, de 17 y 15 años. Les pegaron un `tiro` en la placita, a un chico. Nuestros hijos tuvieron que salir corriendo unas diez cuadras. Así no se puede vivir. Tienen que hacer algo, vamos a terminar mal. Vamos a perder un ser querido".Un vecino se quejó que, tras conocer las autoridades policiales la convocatoria de la reunión de hoy, "en la jornada de ayer, pululaban los patrulleros, por todos lados. En la plaza donde se juntan a porrearse y a hacer `la logística` de los lugares a dónde van a asaltar, anoche no había nadie; pasó esto porque los patrulleros andaban como nunca".Antoniow puso relevancia en que "los vecinos son los `ojos` que él no tiene, en San Benito. Si es necesario reforzar la seguridad, lo haremos, traeremos gente de Paraná como lo estamos haciendo".El jefe de la departamental se comprometió a "estudiar con los damnificados" cada situación particular".