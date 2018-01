Revelan los pedidos de Nahir Galarza en su lugar de detención

Policiales Nueva evidencia de los teléfonos y su impacto en la calificación del crimen

Nahir Galarza, de 19 años, confesó que mató a balazos a su exnovio, Fernando Pastorizzo. La chica está detenida en la Comisaría de la mujer de la ciudad de Gualeguaychú al menos por 60 días, hasta que se resuelva su situación procesal. Mientras tanto, trascendieron algunas exigencias que deslizó la joven a la Justicia: hasta ahora, solo le concedieron una.La chica pidió un ventilador, que le fue otorgado. Pero le rechazaron la entrega de un colchón y que vaya un personal trainer para hacer ejercicio, algo que también requirió. Además tampoco quiere comer lo que le dan allí y solicitó que le traigan la comida que hace su mamá, publicó TN.El fiscal Sergio Rondoni Caffa, a cargo de la investigación precisó que "en el lugar donde cumple la prisión preventiva según lo que se me ha referido desde el Juzgado de Garantías, Galarza tiene custodia permanente por parte de funcionarias policiales femeninas., de acuerdo al protocolo para estos casos".Respecto a actitud de Nahir Galarza desde que está a disposición judicial, Rondoni Caffa la describió como ", pese a que yo solo tuve contacto con ella dos veces, el 29 de diciembre cuando prestó declaración y después el 31 de diciembre, cuando estaba internada en el Hospital Centenario porque fui allí acompañando al Médico Forense para interiorizarme sobre su estado de salud. En esta ocasión no se habló de la causa ni de nada relativo al hecho en sí. No he vuelto a tener otro contacto con la imputada y, para hacerlo en todo caso, debiera estar presente su defensa".De acuerdo a lo que indicó Rondoni Caffa, ", así me lo han hecho saber los profesionales que están a cargo de la pericia, porque al ser de alta gama, en el momento en que se coloca el PIN o si funciona por identificación del iris, toda la información contenida se encripta y es imposible acceder si no se vuelve a insertar la clave. Lo que se hace en este caso es resguardar el aparato por si aparece alguna persona que pudiera conocer el código de acceso o bien si algún organismo facilita una tecnología que permita abrirlo".Al ser consultado si la imputada podría estar en conocimiento de la clave para acceder a la información de Pastorizzo, el Fiscal indicó que "se le podría preguntar a la señorita Galarza en el marco de una ampliación de su hasta ahora única declaración en la que habló del hecho. Pero por la información que manejamos, el joven"., "el celular iPhone de ella si se ha podido desbloquear y se ha obtenido toda la información que, por lo que me han adelantado ya los peritos está cruda, es decir quePor lo tanto tendremos un caudal de información muy interesante de analizar por parte de la Fiscalía. Lo que si se ha constatado es que, pero no me han informado que esta circunstancia haya sido intencional. Además para hacerlo de manera deliberada, hay que tener ciertos conocimientos, porque el proceso para desactivar la aplicación del GPS de esta clase de celulares no es algo sencillo".El 29 de diciembre a las 5 de la madrugada Pastorizzo fue encontrado muerto en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Estaba tirado en la calle con dos balazos en la espalda y en el pecho, junto a su moto y dos cascos al lado.En un primer momento Nahir Galarza declaró como testigo y dijo que había visto por última vez a su exnovio la noche anterior. Horas más tarde, la chica se presentó ante la Justicia y confesó haberlo matado con el arma reglamentaria de su papá policía.Galarza seguirá con prisión preventiva por 60 días, de acuerdo a lo que resolvió la Cámara de Apelaciones de Gualeguay al rechazar el pedido de prisión domiciliaria con tobillera presentado por la defensa de la joven. Según el abogado de la familia de Pastorizzo la joven se mostró "imperturbable" durante la audiencia. Por su parte, el letrado de ella insistió: "Para nosotros el móvil fue la violencia de género".