Nueva evidencia de los teléfonos y su impacto en la calificación del crimen

Más de mil mensajes

Surgió otra evidencia clave

Importante prueba

Policiales Unos mil mensajes de texto confirmarían la relación entre Nahir y Fernando

La defensa y su teoría de la violencia

La alevosía que analiza la querella

Indefensión de la víctima

Sobre la supuesta violencia

Alrededor de las 22, del jueves 28 de diciembre fue el último contacto telefónico entre Fernando Pastorizzo y Nahir Galarza. Minutos después se encontraron en la casa del joven, luego fueron a la de ella, y finalmente, cerca de las 5.30 del viernes, salieron en moto hasta que en calle General Paz y Artigas, la mujer lo asesinó de dos balazos.acerca del vínculo en la pareja, lo cual implica el agravante en el delito de homicidio con la consecuente pena de prisión perpetua.. El abogado defensor, Víctor Rebossio, había afirmado que no había relación entre ambos, y relativizó sus encuentros, para desechar el agravante del vínculo en la calificación legal del hecho. También habló de "relación enfermiza" y luego planteó la violencia de género en la hipótesis de la legítima defensa.La pericia de los celulares, que es el contenido de las conversaciones entre Fernando y Nahir,Se espera el informe del entrecruzamiento de llamadas entre ambos jóvenes. En el mismo, es detallarán los contactos entre ambas líneas, así como con otras, durante el mes previo al homicidio. Además, esta prueba permitirá obtener también, la ubicación de los celulares en cada momento.Si bien aún no se conocen los resultados de la misma,, antes del fatal desenlace.La información es muy relevante,para demostrar la hipótesis de homicidio agravado (por el vínculo) que esgrimen los abogados de la familia de Pastorizzo, algo que el círculo de Nahir Galarza, trató de descartar desde el principio de la investigación.Cabe recordar que Marcelo Galarza, padre de la joven, había señalado que la víctima no tenía una relación cercana con la familia y que se veían ocasionalmente con Nahir. Sin embargo, posteriormente, cuando tomaron la postura de un móvil del crimen en el marco de una situación de violencia de género, Galarza explicó que "un día (Nahir) fue a rendir un examen en la facultad y 15 minutos antes tuvo 100 llamadas telefónicas. Él la hostigaba", contó el padre de la joven."¿El móvil del crimen es la violencia de género?", fue la pregunta de la prensa al abogado Víctor Rebossio que ejerce la defensa técnica de Nahir Galarza, minutos antes de la audiencia de prisión preventiva, quien indicó: "es la situación de violencia,"¿Nahir debería cumplir la prisión preventiva en su domicilio?""Nahir está sufriendo la coerción, no puede hablar ni con los padres, no puede hacer uso de las redes sociales, no puede comunicarse, está cumpliendo anticipadamente una pena y eso es lo que no corresponde. Nuestras mujeres deben ser tuteladas no sólo violentadas", resaltó."Pedimos que vaya como una persona libre, sin coerción a un juicio justo", concluyó Rebossio.Sin embargo, ayer el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay resolvió no dar lugar al pedido de la defensa de Nahir Galarza, para que la joven cumpla prisión en su domicilio.Los abogados querellantes, Rubén Virué y Sebastián Arrechea, que representan a la madre y al padre de Fernando Pastorizzo, respectivamente, explicaron su teoría y la calificación que podría sumar otro agravante.Sobre la calificación legal provisoria del caso, realizada por el ministerio público fiscal el doctor Rubén Virué señaló: "la hipótesis tiene que ver con una situación en la cual la pareja de Fernando y Nahir iban en la moto, por una cuestión de familiaridad del lugar en donde se produce el hecho le debe de haber pedido que la lleve para la casa de la abuela. Suponemos que es ahí donde se precipita el hecho, cuando prácticamente la moto está detenida con un primer disparo por la espalda, luego un disparo de frente", dijo Virué."Al margen de la calificación provisoria que le dio el ministerio publico fiscal en su momento, con una doble agravante por el uso de arma de fuego y por el vínculo, creemos que puede llegarAsimismo, indicaron que "la actividad de la querella será aportar medidas que profundicen la averiguación de la verdad, en eso estamos interesados".Sobre el argumento de la defensa respecto a que Nahir era víctima de violencia de género, el abogado Rubén Virué señaló que "si bien no era una materia que debía ventilarse hoy, al plantear como una situación de atenuación esta situación de la violencia de género, nosotros rebatimos esa situación porque en el legajo,