El padre de Nahir Galarza investigado: "No es normal tener tantas causas"

¿Cualquiera puede usar un arma?

El archivo de Galarza

Todo está en proceso de investigación a cargo de Asuntos Internos.entrevistó al Jefe Departamental de la Policía, Carlos Pérez, quien resaltó que se están dando los primeros pasos y que tendrán unos 30 días para averiguar cuál es la responsabilidad de Galarza sobre el cuidado de la pistola 9 milímetros.Luego informó que todo "está todo siendo investigado por Asuntos Internos. En caso que se compruebe algún tipo de irregularidad, debe ser fundamentado para luego iniciar otro sumario", explicó Pérez.Además, aclaró que "en caso de llegar a esa instancia superior, debe designar un abogado", pero insistió en que todo está en la etapa preliminar.Las sanciones para Marcelo Galarza pueden ser: Por faltas leves, hasta 19 días de arresto en dependencia policial. Por faltas graves, de 20 a 60 días de prisión. También puede haber suspensiones y esos días el funcionario recibe el descuento por los días no trabajados. En el peor de los casos puede caberle una cesantía, que es la baja de la institución.Respecto a la serie de causas durante la carrera del padre de la imputada por el caso Pastorizzo, Pérez opinó que "no es normal. No debería ser así. De todos modos cada una de las causas se ha sometido a una investigación judicial, pero no es normal que ocurra eso. Lo óptimo es que no esté involucrado en causas judiciales, pero de todos modos, si está sospechado, siempre estamos a disposición".El Jefe de Policía explicó que "hay que ver si está instruida o ha hecho prácticas de tiro" y aclaró que habla "en general, pero para usar un arma 9 milímetros hay que saber hacerlo; indudablemente hay que saber utilizarla. No hablo específicamente del hecho, pero para utilizar un arma de estas características, hay que conocer, porque tienen seguro y muchas cosas. No es sólo jalar de un gatillo".Además, detalló que el uso de las armas está regulado por el Registro Nacional de Armas de Argentina (Renar).¿Existe la posibilidad que un policía le enseñe a utilizar un arma a un hijo o a un familiar", consultóPérez fue rotundo: "No, y menos si es un arma provista por el Estado. Es para uso exclusivo del funcionario policial".Concordia 1996: Un policía de civil, integrante de una comisión de la fuerza llegó desde Gualeguaychú y mató de un escopetazo a Claudio Marcelo Cañete. Ese policía era Marcelo Galarza. Por este caso se constituyó en Concordia el Tribunal Oral en lo Criminal Federal con asiento en Paraná, presidido por Marciano Martínez.La defensa sostuvo que el oficial seguía a Cañete en una investigación por drogas, haciéndose pasar por un presunto comprador. "Mientras esperaba que le trajeran la droga, ve irrumpir a Cañete que le hace señas para que se acercara, a la vez que le mostraba un diario y una fotografía que habrían tomado al efectivo policial durante un procedimiento, descubriendo de este modo su identidad", relatan las crónicas del momento.En medio de un confuso episodio, Cañete murió a balazos y Galarza terminó siendo juzgado por el homicidio del hombre de 32 años. Finalmente continuó trabajando para la fuerza. "Él dijo que fue sobreseído; pero yo no lo sé", dijo Pérez.Gualeguaychú 2015: Se realizaron ocho allanamientos simultáneos por presunta apropiación de armas secuestradas a cazadores. Una de las diligencias fue en el domicilio de Galarza, quien en su momento ejercía funciones como Jefe del Grupo Terrestre de la Dirección de Delitos Rurales. "No encontraron nada", se defendió Galarza.Gualeguaychú 2017- 2018: Ahora enfrenta una nueva causa y tal vez la peor de su historial: el uso de su arma reglamentaria, la imputación de su hija y su carrera en el ojo de la tormenta.