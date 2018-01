Unos mil mensajes de texto confirmarían la relación entre Nahir y Fernando

Policiales Denuncian a un amigo de Pastorizzo por hostigamiento contra amiga de Nahir

Comenzó una pericia que podría originar pruebas claves para el futuro de la investigación para esclarecer el crimen de Fernando Pastorizzo y por el que permanece detenida su ex novia, Nahir Galarza.Se trata del, y del cual, y que corresponden a los meses del último año, es decir 2017.Fue el ingeniero Fernando Ferrari, perteneciente a la Procuración General de Entre Ríos, quien estuvo a cargo del peritaje de los teléfonos celulares de Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo.En cambio,. Se trata de un aparato de última tecnología, valuado en más de 8 mil pesos, que presenta un sistema de seguridad que hizo imposible la tarea de los expertos en esta materia.. Vamos a necesitar colaboración de la familia o amigos que puedan aportar datos de esa clave y también de la empresa, pero será más difícil", expresó el fiscal Sergio Rondoni Caffas que lleva adelante la investigación.había más de mil mensajes de Whatsapp intercambiados entre ambos celulares y lo más importante es que se comprobó que no se eliminaron los existentes entre Navidad y el día del crimen. Más precisamenteCon respecto a otras pruebas que se aguardan, el fiscal Rondoni Caffa dijo aque. Además, agregó que "aún no hay resultados de sangre y orina desde Paraná para que Criminalística realice el proceso de análisis de alcohol o droga y todo lo que son los complementos de la autopsia".Por último y ante la consulta sobre la audiencia que se realizará este martes en el Tribunal Oral de Gualeguay para tratar la apelación de la prisión preventiva de Nahir Galarza, el fiscal dijo que "todas las partes deben estar presentes". "Supongo que si la audiencia se realiza a las once, para el mediodía estaremos conociendo la resolución del juez Cadenas", concluyó el fiscal.