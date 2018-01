Los abogados de la familia de Fernando dicen que Zonzini "hace payasadas"

Locuras de Zonzini

El manager de famosos Jorge Zonzini fue contratado como vocero por la familia de Nahir Galarza, la joven que asumió haber matado de dos balazos a su novio, Fernando Pastorizzo (20). Se pasea por radios y canales de televisión defendiéndola, además de apelar a insólitos recursos como un "top ten" de fotos personales de la chica. Pero los querellantes del padre de la víctima alertan que Zonzini no es abogado, que no tiene acceso al expediente, y que "hace payasadas".Consultado por Clarín, el abogado querellante Sebastián Arrechea desmintió "totalmente" que Pastorizzo consumiera drogas. "Es más, Fernando tenía problemas de salud. El estaba tomando medicación y tenía problemas de alergia. Estaba controlado por médicos. No podía estar consumiendo", aseguró."Esas son locuras que dice este muchacho, que no es abogado", afirmó Arrechea en referencia al manager Jorge Zonzini. "No tiene acceso al expediente, es un ciudadano más. Hay ciertas personas que pueden tener acceso al expediente que son profesionales, jueces, fiscales, defensores técnicos, y querellantes. Pero no una persona que está hablando por los medios y diciendo cosas que no son", continuó el abogado.Otro tema que mencionó Zonzini en la entrevista radial fue que "hay lesiones genitales en Nahir de larga data". Al respecto, Arrechea respondió que "no existe ningún examen médico que diga eso, es mentira lo que está diciendo".Arrechea sugiere a los medios hablar directamente con los abogados defensores de la familia Galarza, que son Víctor Rebossio y Horacio Dargainz. Pero la realidad es que, desde que Zonzini apareció en escena, toda la comunicación quedó exclusivamente en sus manos y nadie más está autorizado a hablar."Se maneja en el terreno mediático, donde nosotros no estamos en este momento. Después seguramente vamos a hablar bien, cosas serias, de la causa, que sirvan para informar. Y no dañar a ninguna de las familias, ni la familia de la imputada, ni la familia del fallecido. Pero serio. No decir que 'el expediente decía tal cosa o tal otra' o que Fernando tenía una novia nueva. Todo esas cosas son parte del show", señaló Arrechea. Y remató: "El día que hablemos, vamos a hablar de cosas serias" para "llegar a un punto de discusión serio, no una novela".La semana pasada se difundió un video que mostraría a Nahir Galarza alejándose de la escena del crimen. Ayer, Zonzini difundió una foto que habría sido tomada por otra cámara, a la misma hora, en la misma calle, "que demuestra que el video viralizado por la fiscalía a los medios de Gualeguaychú donde una figura poco nítida y fantasmagórica no es la joven detenida Nahir Galarza", señaló. "No es Nahir. Tiene collar y pendientes que Nahir no usa", indicó el vocero.Al respecto, Arrechea sostuvo que la que se ve en el video "no sé si es Nahir, puede ser o no. Si te digo 'es Nahir' te estoy mintiendo, y si te digo 'no es Nahir' también te estoy mintiendo. Es una cuestión de valoración. Es una persona similar, con características similares a la imputada. Nada más"."Está bien que se mediatice el caso, porque es interesante desde otro punto de vista: desde el debate, para rever la violencia de género, o para ver el tema de la política criminal para los jóvenes. Pero ahora está mediatizado porque simplemente querés tener prensa. Es medio raro. Yo no me manejaría así. Pero tampoco le doy mucha importancia", aseguró Arrechea, y reiteró la sugerencia de hablar directamente con el abogado Rebossio porque "es un profesional que puede dar información, sin necesidad de hacer payasadas, como hace este Zonzini".