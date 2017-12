Choque contra un tren: "Frené pero no me dio, las señales no funcionaban"

Una mujer de 44 años, que se conducía en una camioneta KIA Sorento, chocó contra una formación de Trenes Argentinos el domingo en Concordia.En lugar un operario de ferrocarril afirmó al diarioque las señales lumínicas y sonoras funcionaban correctamente.El accidente se produjo cuando la camioneta se dirigía desde la dirección norte hacia el centro de la ciudad.María la conductora del vehículo que protagonizó el siniestro aseveró, sin embargo: "No vi nada ni escuche nada, solo el ruido. Después apareció la locomotora amarilla, yo frené pero no me dio, las señales no estaban funcionando. No escuché ni ví nada , siempre paso por acá vivo a la vuelta".La camioneta KIA Sorento quedo con el frente destrozado y estallaron los airbags que evitaron las lesiones y golpes mayores después del impacto.