Doloroso pedido de una madre contra el homicida de su hijo

Comenzó este martes el juicio contra Fernando Ramón "Papu" Bustos (19) por el crimen de Leandro Escuri registrado el 24 de febrero de 2016 sobre calle Mosconi, entre Estado de Palestina y Nº 1.134, en Paraná.Se recordará que la causa llega a juicio oral y público, atento a que la querella se negó al pedido de un juicio abreviado que había hecho la defensa del acusado.Fue por eso que la madre de la víctima, María Elena Denis, exigió justicia por el crimen su hijo: "Que el que disparó contra mi hijo y le quitó su vida, que se pudra en la cárcel porque no me va a devolver absolutamente nada".En la oportunidad, la mujer dijo sentirse acompañaba por familiares y amigos del barrio y comentó además que este miércoles debe prestar declaración en calidad de testigo."Ha pasado un año y medio, y lamentablemente con el tiempo, uno aprende a vivir con este dolor. Era mi hijo más chico, el mamengo de la familia. Era muy compañero, amoroso con todos", recordó Denis.A Bustos se le atribuye que el 24 de febrero de 2016, cuando se conducía a bordo de una moto de 110 cilindros cúbicos, junto a otro joven no identificado, le disparó a Escuri con un arma calibre 22 cuando éste caminaba junto a José María Álvarez por calle Mosconi, entre Estado de Palestina y Nº 1.134, alrededor de las 17.45."Sabemos que iba con un acompañante y esa fue una de las cosas que siempre pedimos, que el acompañante esté acá porque es un cómplice más", exigió la mujer.Y en esa línea, Denis apuntó: "Para mí fue un error que desgraciadamente lo pagó mi hijo, Leandro no era de tener problemas".