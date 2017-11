Hombre mató a nena de 12 años: Habían recomendado que no salga de la cárcel

José Edgardo Echegaray Viel, acusado de ser el autor del disparo que terminó con la vida de Abril Bogado, la nena de 12 años baleada durante un asalto, debía estar preso.Dos informes del gabinete interdisciplinario del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) habían sugerido que no le dieran la libertad asistida.En tanto, esta tarde, la Policía de la provincia de Buenos Aires apresó al segundo partícipe del crimen de Abril Bogado. Se trata de un menor de 17 años. Fue detenido en un domicilio de un familiar, en el barrio del Mercado Regional.Al revisar su prontuario, Echegaray Biel, de 32 años, aparece como un reincidente serial, que salió de la cárcel, volvió a cometer delitos mientras gozaba de dos beneficios de libertad condicional y fue detenido cuando no se habían agotado ninguna de las dos condenas que le impusieron por robos, primero y por intento de homicidio, después. La tercera vez en ser detenido el delito por el que resultó acusado fue más grave: asesinato.En uno de los informes, los especialistas se referían a las faltas de disciplina y a la inconveniencia de dejar libre al interno. Según fuentes oficiales, uno de los motivos fueron para rechazar la solicitud del interno fue falta de compromiso en una programa de reinserción. Una de esas faltas la cometió en su paso por el penal de Magdalena, cuando en una requisa le secuestraron una punta y un celular.El primer informe negativo fue en 2014 y el segundo en 2015. Sin embargo, el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de La Plata le otorgó la libertad condicional en 2015, en una causa por tentativa de homicidio en ocasión de robo. Esa condena se le terminaba en julio de 2018.La carrera delictiva de Echegaray Biel comenzó en febrero de 2004, cuando fue apresado por intento de robo en la zona de La Plata. Pasó poco tiempo detenido. Una vez en la calle volvió a cometer otros delitos, hasta que lo apresaron nuevamente, en agosto de 2005, también por intento de robo.El 19 de diciembre de 2007 fue condenado por ambos hechos. Un tribunal le aplicó una pena de cinco años y 8 meses de prisión.Pero, cerca de la Navidad de 2008, al cumplir las dos terceras partes de la condena, Echegaray Biel fue beneficiado con la libertad condicional, por primera vez.Tardó poco más de un año y medio en volver a la cárcel. El 22 de julio de 2010, Echegaray Biel fue detenido cuando estuvo a punto de matar una persona durante un robo. El 6 de julio de 2012 un Tribunal Oral Criminal de La Plata lo condenó a ocho años de prisión por ese intento de homicidio cometido durante un asalto. Se había fijado que dicha pena se agotaba en julio de 2018.Al año siguiente, Echegaray Biel fue por más y solicitó la libertad asistida. Pero los peritos de la Unidad 18 de La Plata concluyeron que sería "inconveniente" que le otorgaran este beneficio debido a que, durante su paso por el penal de Magdalena le habían encontrado un elemento punzante y un teléfono celular. Además, los funcionarios penitenciarios indicaron que, si bien tenía conducta muy buena, "no estudiaba ni trabajaba por falta de interés".El 6 de julio de 2015 el juzgado de Ejecución Penal Nª 2 benefició a Echegaray Biel con la libertad condicional y salió de la cárcel, a pesar de los informes negativos elaborados por los funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense y que, según la ley que regula los cumplimientos de las condenas, no son vinculantes para el juez.Veintinueve meses después de haber sido liberado porque se le dio por cumplida los dos tercios de la condena por intento de homicidio, Echegaray Biel volvió a ser detenido. Esta vez acusado del asesinato de una niña, de 12 años.