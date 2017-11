Empresario desaparecido: "Es un despliegue complejo de preparación", dijo fiscal

Policiales Inesperado giro en la búsqueda del empresario desaparecido en Gualeguay

Este sábado desde horas temprana se realizaron varios allanamientos en distintos puntos de Gualeguay en relación a la desaparición del empresario Omar Benvenutto. Secuestraron autos y teléfonos celulares y se allanó la estancia La Garibaldina, propiedad del ex intendente de esa localidad. Investigan a las familias de Luis Erro y del ex senador Hugo Lesca.Por pedido del Fiscal Agustín Gianini y en base a datos arrojados por el entrecruzamiento de llamadas, desde las 7, un nutrido grupo de policías allanó la Estancia La Garibaldina, propiedad de la familia del ex intendente Luis Erro, ubicada a pocos metros del lugar donde apareció abandonada la camioneta Toyota del empresario desaparecido.. Benvenutto accedió a ese recorrido y posterior trasbordo, con el fin de una supuesta reunión. Es así que. Es un despliegue complejo de preparación por parte de los sospechosos", explicó el fiscal.En ese marco, dijo que "se hizo un recorrido histórico de los últimos movimientos, comunicaciones, intereses, qué es lo que se había propuesto. En ese contexto se consideró que, en base a todo lo que surgía del expediente, había elementos suficientes para asegurar, de la única forma que hay, evidencias que pueden estar vinculadas y que puedan servir al esclarecimiento del hecho. Esto se realiza mediante allanamientos".En diálogo con La Voz, el fiscal consideró que los resultados "fueron positivos:que ya fueron devueltos a los propietarios, que tienen que ver con el núcleo de conocidos, amigos, personas de negocios, familiares y empleados de Benvenutto. Se tomó una línea de tiempo razonable, del último tiempo, teniendo en cuenta lo que él se proponía a corto plazo. No quiere decir que estas personas tienen una vinculación directa con lo sucedido"., señaló.Por otra parte, se refirió al testimonio que dio una enfermera de Mansilla, quien había relatado que le vendió una rifa a Benvenutto. "No se pudo comprobar este testimonio por otra vía independiente que no sea su propia versión, pero no se descarta nada. Hemos recibido llamados de otras localidades, algunos sí fueron descartados", agregó al ser consultado sobre la veracidad de los dichos de la mujer.Contó que en Mansilla se hizo un censo casa por casa para averiguar si alguien lo había visto o tuvo contacto con él en los últimos días. También se hizo un rastrillaje en zona rural con personal policial y canes especializados. "", aclaró.