Empresario desaparecido: Los descargos de Erro y Lesca tras los allanamientos

Policiales Inesperado giro en la búsqueda del empresario desaparecido en Gualeguay

El enojo, indignación y bronca de Lesca

El ex intendente de Gualeguay, Luis Erro, y el ex senador provincial por ese departamento, Hugo Lesca, se refirieron a los allanamientos que se realizaron este sábado en el marco de la búsqueda del empresario desaparecido Omar Benvenutto."Es una vergüenza semejante circo sin más indicio que una amistad de años", apuntó Erro, quién confirmó que a su camioneta se la devolvieron a los pocos minutos, pero se quedaron con su celular personal. También secuestraron los teléfonos de Sebastián Erro (abogado de Inprocil y de Benvenuto) y de Eduardo Erro. Este último era el que mayor amistad tenía con el empresario de 66 años. "Nosotros hace muchos años que lo conocíamos. Él estaba distanciado de su familia", agregó.Los Erro aseguran que las medidas del Fiscal fueron pedidas por la querella y se desvinculó de una supuesta deuda al empresario. "Desmiento eso categóricamente. Yo no le debía plata a Benvenuto. Eso es mentira", remarcó el ex intendente y funcionario provincial.Erro fue sorprendido este sábado en su chacra por la Policía, aunque el procedimiento duró apenas 15 minutos. "La verdad que no entendemos qué pasa, no sé qué indicios tienen con Sebastián (Erro) y menos conmigo. Lo de La Garibaldina también fue un circo"."No puedo creer lo que me hicieron vivir a mí y a mi familia. Fue una humillación lo que nos hicieron. Que a mi hijo no lo dejaran levantar del sillón para ir al baño no se los voy a perdonar nunca más?", dijo el ex senador provincial por Gualeguay.Hugo Lesca todavía seguía tenso en la puerta de su carnicería en pleno centro de la ciudad. El ex senador provincial, que sufrió allanamientos en su casa y en su campo de Arroyo Clé cerca de Galarza, también se vio involucrado en la investigación por la desaparición de Omar Benvenuto.El revuelo que generaron los siete allanamientos dispuestos por el Fiscal Agustín Gianini conmovieron a Gualeguay y se convirtieron en el comentario del día. "Acabo de llegar. No puedo creer. Sospechan porque fui el último, junto con Martínez Epele (Efraín, concejal) que estuve con Benvenuto. La reunión fue en mi casa sí, pero tranquila y para seguir hablando de lo que ya se sabía: él quiere comprar el predio en el que está Inprocil. Nada raro ni descabellado", reseñó ante la consulta periodística.Lesca también rechazó, entre tantos rumores, tener una deuda con Benvenuto. "Lo conozco desde hace mucho tiempo. Y fue él, el que me pidió, en un encuentro circunstancial, que le hiciera las gestiones por lo del predio. Pero nada más, no es nada raro y es algo lógico lo que pide".Durante los procedimientos, que lo indignaron a Lesca, en su casa y en el campo en Galarza, secuestraron hasta el celular de la médica María Eugenia Reggiardo, su esposa. "No le voy a perdonar nunca al Fiscal lo que nos hizo pasar. Yo tengo el cuero duro pero cuando se meten con la familia es el límite. Mi hijo lloraba, mi mujer es médica y tiene teléfono de los pacientes... una vergüenza lo que hicieron, sin nada concreto, sólo porque fuimos los últimos que estuvimos con Benvenuto", sentenció.