Inesperado giro en la búsqueda del empresario desaparecido en Gualeguay

El intendente de Gualeguay ofreció los celulares de sus colaboradores

Este sábado desde horas temprana se realizaron varios allanamientos en distintos puntos de Gualeguay en relación a la desaparición del empresario Omar Benvenutto. Secuestraron autos y teléfonos celulares y. InvestiganPor pedido del Fiscal Agustín Gianini y en base a datos arrojados por el entrecruzamiento de llamadas, desde las 7, un nutrido grupo de policías allanó la Estancia La Garibaldina, propiedad de la familia del ex intendente Luis Erro, ubicada a pocos metros del lugar donde apareció abandonada la camioneta Toyota del empresario desaparecido."Esto es un disparate lo que están haciendo... es un circo... el último desaparecido acá fue Garibaldi", dijo entre indignado e irónico un ex funcionario de la gestión municipal anterior, que se iba junto a un integrante de la familia Erro.El mismo ex funcionario deslizó que "todo se trata de una cuestión política. Es lo mismo que pasa a nivel nacional", apuntó enojado. "¿A vos te parece que allanen con la mujer y los chicos siendo testigos de todo eso?", siguió indignado. "Quisiera saber qué hicieron con la camioneta de Benvenutto. Qué pericias le hicieron. Parece que lo único sospechoso es que haya quedado parada cerca de La Garibaldina y de Monte Alegre. No tienen nada", insistió ofuscado.Tambiénpor la Policía, y derivadas al predio que posee la Comisaría Primera, en zona norte.El intendente Federico Bogdan puso a disposición de la Justicia su celular particular y los de sus colaboradores, ante el giro que dio la investigación. Al parecer,, porque Benvenutto quería comprar el predio donde actualmente está instalada su empresa Inprocil. Estuvieron más de una hora reunidos en la Municipalidad y se habría acordado avanzar con el tema porque el municipio está dispuesto a vender ese terreno.Según publicó, pese al hermetismo judicial, del entrecruzamiento de llamadas habrían surgido algunas pistas que motivaron el accionar de la Fiscalía de Gualeguay. Desde el miércoles trabaja en la ciudad un cuerpo especial de cyber delito enviado por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que habría cotejado llamadas y cruces entre los mencionados.Los allanamientos se concretaron en estancias y domicilios particulares desde anoche y continuaban hasta este sábado por la tarde en pleno centro de Gualeguay, sobre calle San Antonio.El empresario viajaba rumbo a Mansilla, una localidad que está a 70 kilómetros de Gualeguay. Durante la tarde del domingo se encontró su camioneta, que estaba ubicada sobre la Ruta 12. El vehículo fue hallado cerrado con llave, mientras que en su interior solo se encontró un celular Nextel, que Benvenuto solo usaba en Buenos Aires.