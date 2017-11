Vínculos policiales: Quiénes son los nuevos detenidos por el crimen de Trossero

Julio Trossero, de 28 años, falleció luego de sufrir un violento asalto en su vivienda, ubicada en la zona rural de Seguí. El joven fue ferozmente golpeado por delincuentes que se llevaron 10 mil pesos. El hecho ocurrió en agosto.En apenas un mes, la comunidad realizó siete marchas pacíficas para exigir justicia y celeridad en la investigación.Semanas después del crimen, habían sido detenidos Rodrigo Leiva de 35 años, quién admitió haber participado del hecho, pero aclarando que él no lo había asesinado. En su declaración ante el fiscal Gervasio Labriola, adjudicó la autoría del asesinato a Martín Olmos, de 27 años. Leiva fue llevado al penal de Paraná, en tanto que Olmos tras estar preso en la UP I, se le dio el beneficio de la prisión domiciliaria, luego de que testigos indicaran que había estado con ellos, en el horario del violento asalto a los Trossero.En tanto, recién a fines del mes de septiembre, apresaron al santafesino Marcelo Payé, de 40 años, quien tuvo en su poder el teléfono que le fue robado a Julio Trossero.En tanto, este miércoles se conoció que detuvieron a un efectivo de la Policía de Entre Ríos, y a su padre, de 65 años, retirado de la fuerza entrerriana. Según confirmaron desde la fuerza policial,El efectivo detenido fue separado de sus funciones y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes por la Dirección de Asuntos Internos. Según trascendidos, el policía había estado en el auto en el que se desplazaban los delincuentes que asaltaron a Trossero.Al respecto, Ricle dijo que "los pormenores de la causa no se pueden dar a conocer porque se está en etapa investigativa. Es necesario tener todo para poder dar un buen fundamento de lo que se está trabajando".Señaló además que con la familia de Trossero "estamos en permanente contacto. Le vamos aportando los datos que podemos, sin interferir en la investigación. La comunidad ha hecho reclamos y cosas que no podemos ir adelantando porque siempre hay que esperar los informes pertinentes".