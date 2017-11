Confirman vínculos policiales en el crimen de Trossero: Dos policías detenidos

Memoria y reclamo en Seguí

Los detenidos y las demoras

La historia del "Ángel de la bicicleta"

La comunidad de Seguí mantuvo viva la memoria de Julio Trossero para que no quede impune el crimen del sacrificado trabajador, que mantenía junto a su madre, un pequeño tambo en el fondo de su vivienda.. El móvil de homicidio fue el robo de un dinero que supuestamente, la familia tenía en el lugar producto de la venta de unas cabezas de ganado vacuno. El grave hecho que conmocionó a la pequeña ciudad de Paraná Campaña quede la muerte de quien queda en el recuerdo de Seguí y de algunas de sus paredes,Rodrigo Leiva de 35 años (quién admitió haber participado del hecho, pero aclarando que él no lo había asesinado). En su declaración ante el fiscal Gervasio Labriola, adjudicó la autoría del crimen a Martín Olmos, de 27 años. Leiva fue llevado al penal de Paraná, en tanto que Olmos tras estar preso en la UP I, se le dio el beneficio de la prisión domiciliaria, luego de que testigos indicaran que había estado con ellos, en el horario del violento asalto a los Trossero.En tanto, recién a fines del mes de septiembre, apresaron al santafesino Marcelo Payé, de 40 años, quien tuvo en su poder el teléfono que le fue robado a Julio Trossero.Ahora, a casi tres meses del brutal crimen que movilizó a Seguí y conmovió a la provincia, finalmente, se confirmó la participación de efectivos de la Policía de Entre Ríos en el asalto y asesinato.Se concretaron en la ciudad de Paraná,mayores de edad,y el tercer detenido, es un sujeto oriundo de Santa Fe.El efectivo detenido ha sido separado de sus funciones, y se han iniciado las actuaciones administrativas correspondientes por la Dirección de Asuntos Internos,Cabe recordar que, se concretó su detención.Los detenidos que fueron alojados en la Alcaidía de Tribunales, se suman a las tres personas ya arrestadas en relación a la causa investigada.La historia de Julio conmueve de principio a fin. Es la vida de un joven sacrificado, que se brindó por completo a su familia y aprendió a trabajar desde chico.que tenía la familia en el fondo de su casa, supo Elonce.com.Todas estas cuestiones, hacen que la ciudad sufriera una conmoción por la brutal muerte durante un cruento asalto. Y todo ello, impulsó a la localidad que ya reclamó justicia en diferentes marchas.. Raúl, un comerciante de Seguí, posteó en su Facebook, una imagen de Julio en su bicicleta, que tenía dos canastas en las que llevaba las botellas de leche para vender. Luego de ello, se pintó un mural con esa figura para recordarlo. Elonce.com