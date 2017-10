Empresario desaparecido: El rastro desaparece a pocos pasos de la camioneta

Policiales Buscan a empresario entrerriano tras hallar su camioneta a la vera de la ruta 12

, explicó el jefe Departamental de Policía de Gualeguay, Marcos Schmunk, sobre la desaparición del empresario Omar Benvenutto, ocurrida el viernes por la noche.El funcionario policial reveló que la camioneta Toyota Hilux color champagne apareció estacionada al costado de la Ruta 12, mirando hacia Gualeguay, a la altura de la Estancia Monte Alegre.. El que usa acá no estaba", aseveró Schmunk en declaraciones a LT38.El empresario se dirigía, de acuerdo a la denuncia hecha el domingo por la mañana, hacia la localidad de Mansilla con la intención de tramitar el comodato de un galpón. Hacia allí habría salido el viernes por la noche pero nadie sabe qué pasó en el camino., reafirmó el jefe policial, revelando que las cámaras arrojan que salió solo en su camioneta. "El vehículo no tiene signos de violencia que nos haga presumir algún delito", agregó, remarcando que "en la zona se hizo un rastrillaje amplio y no se encontró nada. Hoy lo vamos a repetir pero no hay ningún rastro de Benvenutto".Schmunk también contó que "antes de salir hizo un paso por el domicilio de su madre en Calle Palacios y luego siguió el recorrido habitual para quien se dirige hacia la zona de Galarza. Se investiga la activación del celular y si realizó alguna llamada. La familia descartó cualquier situación forzosa, porque no ha habido llamado ni nada que se le parezca. Él era reacio a subirse al auto de una persona que no conociera".