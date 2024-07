Al ritmo del folclore, se realizó una nueva edición de la Peña de Invierno

Video: María Silva deleitó al público en la Peña de Invierno

Video: Bernardita Gutiérrez se presentó en la Peña de Invierno

Testimonios de la gente

Música, gastronomía y un clima ideal hubo en la Peña de Invierno que se celebró en Sala Mayo en Paraná durante la tarde del sábado. Bernardita Gutiérrez, María Silva y Juan Manuel Bilat son algunos de los artistas que ofrecieron su presencia al evento.María Silva fue la primera artista en presentarse en el escenario, donde se pudo ver el esplendor de sus canciones más conocidas arriba del escenario en inmediaciones de Sala Mayo.“Como Municipalidad nos parece más que importante abrir y generar los espacios de encuentro y celebración en lo que respecta al arte”, valoró. Además, observó presencia de turistas interesados en el evento.Bernardita Gutiérrez fue una de las personas que dialogó conen la previa de su presentación: “Estoy muy feliz de estar acá acompañada con grandes personas. Estoy agradecida con todas las personas que se están arrimando que por suerte nos hizo un día muy hermoso”.“Tengo 13 años, pero mi amor por la música inició desde muy chica. Fue desde que mi mamá me envió a un taller de guitarra. Ahí nació el amor por la música, me encantan un montón de géneros, pero me dan un montón de géneros, pero siempre me iba más por lo folclórico”, valoró sobre sus inicios.Melisa, una de las personas que se acercó a la peña, comentó que “venimos a acompañar a Martino, que es un nene de 10 años”. Sobre la valoración que hizo de la propuesta, afirmó: “Es muy lindo, aporta a la cultura de Paraná”.Gloria, por otra parte, manifestó que estaba expectante a la espera de la presentación de sus nietos, que acompañarán a un niño de 10 años: “Toca el acordeón como los ángeles”. Sobre este tipo de eventos, señaló que “me encantan estos espectáculos y el folclore”.Alicia, quien es la bisabuela del artista Martino, afirmó “estar agradecida” de poder estar presente en la presentación. “Anoche organizamos venir para las 14 venir”.