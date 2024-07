“No le veo solución”, dijo colectivero y explicó por qué no acatan conciliación

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) inició este martes una retención de servicios que afecta a los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná y el área metropolitana. La medida se concreta de 7 a 10 y de 18 a 21 horas, y se realiza por tiempo indeterminado.estuvo esta mañana en la Plaza del barrio Anacleto Medina, donde varias líneas de colectivo tienen su cabecera y dialogó con Daniel Andrioni, chofer línea 7, con 32 años de servicio, quien pidió disculpas a los usuarios y reconoció que no le ve una solución a la situación.Según explicó, la conciliación que fue dictada por la Secretaría de Trabajo por el término de quince días “no fue acatada porque se está reclamando una deuda y no cabría la conciliación en este tema”. Y dio cuenta que se reclama “una suma de 500.000 pesos que se iban a pagar en dos cuotas. Se tendría que haber arreglado hace 40 días, pero no se llamó para poner una fecha de cobro, recién ayer se hizo una reunión en Trabajo con todas las partes y no se llegó a un acuerdo”.Por otra parte y consultado sobre el reclamo por el estado de las unidades, el chofer mencionó que “algo se arregló, pero estamos al límite”.A partir de las 10, se retoma el servicio desde cada cabecera de línea y las unidades circularán con normalidad hasta las 18, cuando inicie nuevamente la retención por tres horas, es decir hasta las 21.