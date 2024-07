Usuarios de transporte expresaron malestar por la reducción del servicio

Una reducción en los servicios del transporte urbano de pasajeros ya afecta nuevamente a los usuarios de Paraná y la zona metropolitana, se confirmó a. La medida ha generado gran malestar entre los usuarios, quienes expresaron sus opiniones y preocupaciones sobre la situación.se acercó a una parada de colectivo para conocer de primera mano la opinión de los usuarios. Un pasajero comentó: “Nos afecta a todos. A mí particularmente me complica la vuelta a casa. Yo vengo del barrio AATRA a trabajar al centro y es importante poder garantizar la vuelta”.Otro usuario, que utiliza la línea 5, indicó: “La frecuencia es aceptable, pero el estado de las unidades es deplorable. La mayoría de las butacas siempre están rotas”.Osvaldo, otro usuario afectado, comentó: “Estamos cansados de esta situación. No hay control de gestión. Los funcionarios que tienen que solucionar esto no toman el colectivo, por eso es difícil que se solucione”. Además, añadió: “Yo soy jubilado y lo utilizo para ir al club o salir a dar un paseo, pero hay gente que necesita el colectivo para ir a trabajar”.La reducción en los servicios también impacta a quienes deben ajustar sus horarios y planes por las demoras. Un usuario expresó: “Espero el 6 y estaba al tanto de la retención. Salí a las 20 del trabajo y tuve que hacer tiempo en el centro”.