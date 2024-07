Día del Cerebro: la importancia de mantenerlo sano y evitar su envejecimiento

Trabajo de prevención y rehabilitación



Principales problemas de salud cerebral



Cada 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro, una fecha instituida por la Federación Mundial de Neurología con el objetivo de difundir los cuidados y la importancia del órgano fundamental para nuestra habilidad cognitiva.El cerebro es uno de los órganos más complejos y vitales del cuerpo humano y su salud impacta directamente sobre la calidad de vida. En este sentido, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, brinda recomendaciones claves para evitar padecer afecciones cerebrales como enfermedades neurodegenerativas y accidente cerebrovascular (ACV).Su función es controlar las funciones vitales (respiración, presión sanguínea y temperatura); cognitivas superiores (memoria, percepción y aprendizaje); los movimientos corporales; la conducta y las emociones. Asimismo, se encarga de recibir y procesar la información que recibe de los sentidos.La salud cerebral es un aspecto integral de nuestro bienestar general. Adoptar hábitos de vida saludables desde temprana edad y mantener un seguimiento médico adecuado son medidas clave para preservar la función cerebral a lo largo de la vida.Una de las pautas principales consiste en la adopción de hábitos de alimentación saludable que contribuyen a prevenir enfermedades como el Alzheimer, sobre todo al consumir alimentos ricos en antioxidantes, ácidos grasos omega-3, frutas y verduras.La segunda indicación, que no sólo beneficia al organismo sino al cerebro en particular, es la realización de actividad física de manera regular. En este sentido, los ejercicios aeróbicos mejoran la circulación sanguínea cerebral y reducen el riesgo de accidentes cerebrovasculares.Cabe destacar que la obesidad está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades cerebrales.Además, con la ayuda de profesionales de la salud, es importante controlar factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto, los cuales aumentan el riesgo de enfermedades cerebrovasculares y demencias.Por otra parte, es posible fortalecer las conexiones neuronales y mantener la memoria y una vida mentalmente activa con actividades intelectuales como lecturas, juegos mentales y aprender nuevos idiomas o habilidades.Otra pauta consiste en dormir y descansar lo suficiente, entre 6 y 8 horas, para consolidar la memoria.Finalmente, y no menos importante, se debe evitar el consumo de sustancias nocivas como el tabaco y el alcohol en exceso porque pueden dañar las células cerebrales y aumentar el riesgo de demencia y otros trastornos neurológicos.Desde los establecimientos de atención primaria y nivel hospitalario de la provincia de Entre Ríos, (65 nosocomios y 208 CAPS) se brindan servicios de educación física y alimentaria y controles de los factores de riesgo para fortalecer la salud de la población.En particular, en el Hospital Geriátrico Domingo Cúneo de Victoria, se realizan diversas actividades de prevención y rehabilitación de las distintas enfermedades que involucran al cerebro: accidentes cerebrovasculares, Parkinson, Alzheimer, distintos tipos de demencia (senil, alcohólica, vascular) y otras afecciones neurodegenerativas.La institución cuenta con 70 camas para personas mayores que participan de distintas actividades diariamente. En este sentido, la médica clínica y secretaria técnica, María Dolores Mundani, destacó que "la patología cerebral es muy prevalente en este grupo etario".Para ello, a través de la terapia ocupacional, la fonoaudiología y la kinesiología, proponen talleres de lectura y memoria; actividades lúdicas grupales (lotería, truco, chinchón y actividad física, con un profesor de educación física, además de tareas específicas de rehabilitación.Asimismo, desde la clínica médica y el área de enfermería, se dedican a controlar los factores de riesgo que repercuten negativamente en el inicio de enfermedades cerebrales: cardiopatías, diabetes, dislipemia, hipertensión, entre otras.Otro eje de trabajo de los equipos del nosocomio busca fortalecer las relaciones sociales, los vínculos familiares y con otros grupos etarios.En este sentido Mundani adelantó que en el marco del Día Nacional del Adulto Mayor, que se conmemora el 28 de agosto, destinarán una semana a promocionar los talleres. "Todas estas actividades grupales que hacemos en forma diaria adentro de la institución estarán a disposición de la comunidad e invitamos a distintas escuelas (primarias y secundarias) para el intercambio de actividades lúdicas intergeneracionales: truco, chinchón y bochas".Entre las principales afecciones cerebrales se encuentran: el accidente cerebrovascular, conocido por sus siglas ACV, el cual requiere atención inmediata para minimizar el daño. Entre los principales síntomas se encuentran: la dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo; el entumecimiento, debilidad o parálisis de la cara, del brazo o de una pierna; problemas para ver en uno o ambos ojos; dolor de cabeza y problemas para caminar.También están las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, que afectan las funciones cognitivas y motoras de quienes las padecen.Los traumatismos craneoencefálicos ocasionados por accidentes de tránsito o caídas, además, pueden ocasionar efectos duraderos en la función cerebral y hasta discapacidad.Finalmente, el bienestar mental y la función cerebral pueden ser afectados por trastornos mentales como la depresión y la ansiedad.