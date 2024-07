Registro para subsidios a la luz: las consultas a las dudas más frecuentes

Qué pasa con aquellas personas que alquilan



Hasta el 31 de julio hay tiempo para inscribirse en el “Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía” (RASE) y poder obtener los subsidios a la energía eléctrica que otorga el gobierno nacional.Desde Enersa aclararon que estaEn diálogo con, Federico Gentile, encargo del área de Comunicación y Prensa de Enersa, respondió a las dudas más frecuentes que tienen los usuarios.En primer término, dejó en claro que. Estos datos pueden ser cambio de domicilio, percepción de haberes o modificaciones en el grupo familiar."Quienes no se hayan inscripto tienen que hacerlo porque el gobierno nacional ha dispuesto un importante descuento para aquellos del Nivel 2 y 3. El Nivel 1 (altos ingresos) es sin subsidios; el Nivel 2 son ingresos bajos y van a percibir aproximadamente un 72 por ciento de descuento sobre el precio mayorista y el Nivel 3 (ingresos medios) un 55 por ciento; por eso es necesario que se inscriban”, reiteró.Para los tengan dudas de cómo hacer la inscripción, Enersa dispone en su sitio web de un tutorial donde explica paso a paso como realizar el trámite. En ese momento, hay que tener a mano los DNI del núcleo familiar mayor de 18 años, una copia de la factura y un mail para la confirmación del registro.En este punto, Gentile explicó que, esto quiere decir que el dato que toma es el medidor, el domicilio en sí y no a la persona. Es por ello que “no importa si son propietarios o inquilinos. Se cargan los datos personales y se va a pedir el Nº de ID que figura en el extremo superior derecho de la factura. El trámite es por domicilio y por medidor o Nº de ID de ese suministro. Si hay personas que tienen más de un suministro tendrán que cargar más de un registro”.Por el momento no se ha establecido una prórroga para la inscripción que expira el 31 de julio.Finalmente, Gentile recordó que Enersa renovó los distintos planes de pago para las facturas de luz cuyo vencimiento opere durante los meses de julio y agosto de 20241) Con tarjeta SIDECREER: 3 cuotas sin interés.Por teléfono: SATI (0800 777 0080), DE 07:00 A 18:00Presencial: Oficinas comerciales de Enersa.2) Para Pymes: 3 cuotas sin interés.Condiciones: Ser usuario T1 – Rural General, T1 G – Pequeñas Demandas de uso General, o T2 – Medianas Demandas, y no tener ningún subsidio tarifario provincial.Por correo electrónico: tramitescomerciales@enersa.com.ar Presencial: Oficinas comerciales de Enersa.3) A través del sistema PlusPagos: Con tarjeta de débito o crédito, hasta en 6 cuotas, con la tasa de mercado para este tipo de transacciones. Se puede abonar ingresando a la página web de Enersa: www.enersa.com.ar 4) A través de un convenio con Enersa: A tasa vigente del Banco Nación al momento de establecerse dicho convenio, según las posibilidades de pago del usuario.Por correo electrónico: tramitescomerciales@enersa.com.ar Presencial: Oficinas comerciales de Enersa.Para acceder al RASE, deberán ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/subsidios . Tienen tiempo hasta el 31 de julio inclusive.Para TODOS sus usuarios, Enersa aclara que quienes ya se hayan inscripto NO deben volver a hacerlo, salvo que necesiten actualizar la información que declararon oportunamente.La información figura en la parte superior de la factura, tal como aparece en la siguiente imagen ilustrativa, resaltada en amarillo:Enersa recuerda que se encuentra a disposición, en la página web de Enersa, un video tutorial que explica “paso a paso” cómo inscribirse en el RASE