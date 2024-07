Humo en el Oeste de Paraná: “Es producto de la quema en el Volcadero”

El barrio San Martín de Paraná, desde las 9 de este miércoles, se cubrió bajo unaque provocó lasdebido a las quemas que se producen en el basural a cielo abierto en el que se depositan la mayoría de los residuos sólidos urbanos generados en los barrios de la ciudad.consultó a responsables de la cooperativa de recicladores “Nueva Vida” que presta el servicio en la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos "Manuel Belgrano" de Paraná, sobre los motivos que desencadenaron la quema y posterior humareda.: prenden fuego la basura para calentarse de noche y hacer luz, pero al no taparlo bien, se queman las capas de abajo”, explicó la presidenta de la cooperativa, Claudia Villagra.Según se sabe, los fuegos son provocados con la finalidad de reducir el gran volumen de desperdicios o para poder separar el cobre de algún cable, que es lo que llega a tener algún valor en las chatarrerías.Si bien es habitual que esto suceda, la baja presión atmosférica y el viento norte hicieron que el humo se estacione en la zona Oeste de Paraná.“En el Volcadero se trabaja las 24 horas y ahora que vuelcan de noche y madrugada, aún más”, reveló Villagra. De hecho, destacó quepor el tema monetario y económico, que es un desastre, y vienen de otros lugares, hasta de Santa Fe”.72 recicladores forman parte de la cooperativa de trabajo; su sustento económico se conforma con lo recaudado por la venta de material reciclado, además de planes municipales y nacionales.“El trabajo en la cooperativa está flojo porque, además, hay muchos recuperadores en la calle, el material no llega como debería y la separación en origen es imposible”, expuso Villagra al agregar que “bajó el precio de la mercadería y es difícil vender el material reciclado porque no se paga lo que debería”.“Éramos beneficiarios del Potenciar Trabajo y cuando lo cortaron, quedamos con un programa simple de 78.000 pesos, además de la ayuda del municipio que llega a ser 120.000 pesos mensuales”, expuso la secretaria de la cooperativa, Susana Zarate. Y agregó: “Hace dos meses no tenemos ventas, además, se rompieron un camión y un tractor, y no tenemos cómo pagar los arreglos”.