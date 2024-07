El deseo de Cotapa por su cumple Nº 60: “Lograr la continuidad de la fábrica”

Foto: Carlos Strada y Sergio Gareis

“La mayoría tenemos 30 años de servicio en la empresa, tenemos el corazón puesto en la fábrica y queremos que continúe”

Para el trabajador, el deseo por el cumple Nº60 de Cotapa también es “la continuidad de la cooperativa; lo demás vendrá”.

rescató en la voz del presidente de la cooperativa y en uno de sus empleados con 36 años de servicio en la fábrica, cuál es el deseo de cumpleaños para la nueva etapa que se erige en este 2024, un año al que consideran “visagra”., gracias a un grupo que tamberos que quiso maximizar su producción, formar la fábrica e ir ampliándose”, repasó ael presidente de la Cooperativa, Carlos Strada. Y continuó: “El auge de la empresa fue como cooperativa y, después de haber pasado por varias etapas, como un fideicomiso o una empresa mixta con capital estatal; después, Provincia vendió las acciones a un privado y lamentablemente esa gestión hizo quebrar la empresa”. En ese proceso, Estrada repasó que a los empleados se les dio. “Nos otorgaron dos años, o sino llegáramos a alcanzar, estamos viendo otras opciones”, reveló.. Además de dos empleados en un local y cinco en la fábrica, los que son integrantes de otra cooperativa con la que hicimos un convenio, como, ponderó., comentó Estrada. De hecho, repasó cuáles son los productos que ofrece Cotapa: leche fluida en sachet, leche larga vida en sus dos versiones (entera y descremada), leche en polvo en estuche, una línea de dulce de leche (tradicional y repostero) y una línea de yogures de litro, en potes y el 360 que tanto gusta a los clientes, crema de leche y en estos días agregaron flanes.En la oportunidad, el cooperativista confesó que la firma no es ajena a la crisis que atraviesa la producción tambera “porque la materia prima es la leche”. Y al dar cuenta de las consecuencias de la sequía del año pasado, lamentó que la producción láctea “aún no se recuperó”. “Hay menos más tambos, pero son más grandes, es decir que la producción se concentró; hay más tecnificación”, comentó al respecto.Y en el día en el que celebran 60 años de vida institucional, Estrada reveló. “Desde que arrancamos como cooperativa de trabajo,, porque no paramos desde que arrancamos y trabajamos en equipo”, destacó y agregó:. “Nos queda saltar una valla, pero estamos construyendo los cimientos para lograrlo”, reafirmó.Por su parte, Sergio Gareis, quien cuenta con 36 años de servicio en Cotapa, rememoró que sus inicios fueron en la fabricación de leche en polvo. “Se trabajaba en grupos y con horarios rotativos; no había domingos ni feriados; pero trabajar en Cotapa significaba orgullo, porque uno se sentía realizado; éramos muy unidos, compartíamos asados y se pasaban muchas horas en el camping donde se festejaba”.. “Uno se sentía orgulloso porque al llegar a casa, el vecino nos decía `que rico esto y lo otro´”, recordó. Asimismo, valoró que, gracias a su fuente laboral, pudo conformar una familia y construir su casa. “Fue a base del trabajo, porque si nos metíamos en un crédito, Cotapa respondía todos los meses. Eso es sentir satisfacción”, sentenció.Y a sus compañeros les recomendó “que sigan esforzándose porque se justifica y vale la pena, porque no es un laburo temporario, es una vida en la fábrica”.La fiesta por el cumpleaños Nº60 será el 21 de julio en el salón de Cotapa.