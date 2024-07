Mesa contra el Hambre exige cumplimiento de Ley de Emergencia Alimentaria

La Mesa contra el Hambre reclamó que se cumpla con la Ley de Emergencia Alimentaria que ya cuenta con aprobación desde hace dos meses tanto en Diputados como en el Senado de la provincia de Entre Ríos.Eve Kloster, referente del MTE, expresó su preocupación: “Hace más de dos meses se sancionó la ley, se aprobó en ambas cámaras de la Legislatura provincial y no se está reglamentando. No tenemos un paquete de fideos ni de arroz en nuestros comedores y estamos esperando que el gobierno provincial dé una respuesta”.Asimismo, confirmó que se agotaron las instancias de interacción: “Hemos intentado todas las formas de dialogar, como lo venimos haciendo con el Gobierno nacional. Con el provincial, pasó lo mismo. Nos venimos encontrando que con la buena voluntad no se manifiesta en hechos concretos. Como venimos diciendo las organizaciones, la gente no tiene para comer y es responsabilidad del gobierno provincial garantizarlo. Estamos esperando que las comidas lleguen, que las compras se ejecuten por la Ley de Emergencia Alimentaria. No podemos esperar”.“No es responsabilidad de los comedores, sino de los funcionarios y específicamente hoy de la ministra Verónica Berisso, que no toma ninguna decisión al respecto.En la provincia, la UTEP realizó un relevamiento de cómo afecta esta problemática: “Entendemos que hay más de 100. Todo eso se lo pasamos al Ministerio de Desarrollo Social. Venimos dialogando desde diciembre, le hemos pasado todos los datos de la cantidad de raciones y familias que van a nuestros espacios, pero no estamos recibiendo nada de eso”.