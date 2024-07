Ola de frío polar: pronostican hasta 0ºC de mínima para la semana que comienza

El cielo se encuentra parcialmente nublado este domingo en Paraná y para la jornada se prevé una mínima de 3ºC y una máxima de 12, con vientos predominantes del sector sudeste.



El frío polar se mantiene con fuerza en la capital entrerriana, por lo que este domingo se mantenía la alerta amarilla por las bajas temperaturas extremas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también alcanzaba a casi todo el país; el aviso del organismo rige para Entre Ríos, sur de Santa Fe, gran parte de Córdoba y Corrientes, Buenos Aires, San Luis, La Pampa y toda la región cuyana.



La alerta amarilla establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN. Implica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.



No se esperan lluvias para los próximos días, pero sí temperaturas mínimas muy bajas y hasta acordes a la llegada del invierno, que según estableció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será de los más crudos de los últimos años.



El pronóstico extendido



Para este lunes, en tanto, se pronostica cielo despejado durante la madrugada, ligeramente nublado por la mañana, algo nublado por la parte y parcialmente nublado hacia la noche; los registros térmicos rondarán entre los 2 y 11ºC con vientos del sudeste y rotando hacia el este.



El martes y miércoles, en tanto, se espera que la mínima sea de apenas 0ºC y la máxima de 11, con lo cual, serán los días más fríos de la semana que comienza. Y hacia el jueves, se pronostica que las temperaturas oscilen entre los 2 y 12ºC con vientos del sudoeste.



Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas



Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.



-Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.



-Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).



-Mantener la casa calefaccionada de forma segura.



-Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.



-Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.



-En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.



-De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.



-No fumar en ambientes cerrados.



-Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.