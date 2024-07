Empresas del Parque Industrial se interiorizaron sobre programas de empleo

Ante representantes de empresas del Parque Industrial, se realiza la presentación de programas de Empleo y del Instituto Becario.La Contadora Noemí Gasparín de Dellizotti, representante de la Asociación de Empresas del Parque Industrial, comentó aque “la Municipalidad nos ofreció actualizar qué programas hay para ocupar puestos de trabajo. Las empresas del Parque Industrial estamos todas activas y eso es bueno para la ciudad, estamos permanentemente tomando personal. Hay cierta rotación también, porque la juventud tiene el hábito de cambiar con intenciones de prosperar. Siempre estamos necesitando personal”.“Saber con qué otras herramientas contamos, además de llamar por redes sociales, para hacer entrevistas, estas iniciativas de la Municipalidad son buenas. Tendremos un encuentro con el Instituto Becario, que nos acerca profesionales en las últimas etapas. Es realmente bueno para los chicos porque tienen la posibilidad de trabajar y conocer la verdadera actividad dentro de la empresa por un determinado período. Las empresas cuando los chicos trabajan bien, los convierten en empleados fijos”, resaltó.Indicó que “personalmente me encanta tomar chicos jóvenes y sin experiencia. Es mejor enseñarles que corregir. No me preocupa que a veces no estén preparados, nosotros los vamos preparando. La gente joven está muy dispuesta a aprender y las puertas del Parque Industrial están abiertas”.Oscar Bustamante, director General de Inversión y Pymes de la Secretaría de Hacienda y Producción del municipio, dijo que “esto es una agenda de trabajo que continúa sostenida en el tiempo. Estamos fortaleciendo el vínculo con el sector privado. Estamos presentando los programas de empleo. Tenemos el programa nacional FOMENTAR y el programa municipal Te Conecto”.“Nos acompañan dueños y dueñas de muchas de las empresas, las áreas de Recursos Humanos y les vamos a estar comentando los requisitos y demás, muchos ya han usado estos programas. Quienes están buscando empleo o quienes ofrecen, pueden acercarse a calle Perón 578, en nuestras oficinas, o contactarnos por redes sociales o mail”, dijo.Por su parte, Noelia Zampa, indicó que “tenemos 50 empresas radicadas en el Parque Industrial y dos en construcción. Hay interés por este tipo de programas. Las empresas valoran la puntualidad, la responsabilidad y el interés por capacitarse permanentemente. Hay empresarios que agradecen estas iniciativas porque pueden encontrar este tipo de perfil de trabajador que buscan”.