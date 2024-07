Perdió al hijo en Malvinas, logró vencer el cáncer y dio un esperanzador mensaje

“Campana de Esperanza” es una actividad simbólica que se realiza en la estación de trenes de Paraná con el propósito de celebrar el fin de una quimioterapia y el alta en aquellos niños y adultos que lucharon contra el cáncer y lo vencieron.Este miércoles, Carlos Figueroa, de 88 años, perdió a su hijo en Malvinas y tocó la campana tras vencer la enfermedad. “Es emocionante, donde dos veces me operaron de cáncer. La primera vez fue hace diez años, no volvimos al médico y me salió en otro lado. Gracias al cuerpo médico, me siento en perfectas condiciones”, mencionó aAsimismo, brindó un mensaje esperanzador: “Va mucho en el carácter de uno, no hay que deprimirse porque yo seguía haciendo la vida normal. Cuando hacen quimioterapia, hay algunos problemas que surgen, pero se pueden superar. Lo más grave fue cuando me hicieron la operación, aunque extirparon todo y quedé en perfecto estado. Ya llevo unos cuantos años y sigo dado de alta, ya que me siguieron haciendo estudios por la edad”.En tanto, Sandra Villalba, promotora de la iniciativa, comentó: “Es la campana número 14, así que estamos más que felices por estar. Además, el acompañamiento de la gente donde queremos que haya más campanadas”.Por último, un hombre indicó: “Lo vivo con mucha emoción y corazón. Apoyo esta iniciativa que renueva la fraternidad entre los argentinos, recuperar las grandes causas, fortalecer la espiritualidad de la población y recordar que no estamos solos en el mundo. Todo se puede superar con el trabajo en común”.