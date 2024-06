Se realizó retiro espiritual en Santuario La Loma: “Es tenerlo a Jesús presente”

Silvia, una de las integrantes del grupo, dio detalles asobre lo que trató el encuentro: “En estos momentos,. Viene para la época de hoy porque todas tenemos un montón de actividades, la mujer de hoy es muy activa y muchas veces profesional, tiene sus hijos y su casa. Encontrar el equilibrio, que nos cuesta tanto y nos hace falta, es el tema del retiro. Es ayudarnos un poquito a ver por dónde lograr el equilibrio”.Asimismo, amplió: “Es muy heterogénea las edades de los hijos. Hay abuelas, madres de adolescentes y chicos pequeños. Estoy todo el día corriendo, tengo que atender mis hijos, cosas que hacer y trabajar. ¿En qué momento encuentro ese momento de calma para la oración? No es sentarte horas a estar rezando, es tenerlo a Jesús presente como eje de tu vida aún en el medio del caos”. En la misma línea, explicó que esta reunión es para “encontrar ese eje y saber que Jesús está, que me ama y me elige a mí en particular y sabe el caos que vivo”.Paola, en cambio, dio su punto de vista acerca de la similitud de realidades que tiene con otras madres que concurren al retiro: “Encuentro parecidas un montón de cosas por la agitación de la vida y la preocupación de lo que no es tan preocupante. Es darle valor a los momentos y tomarse el tiempo para la oración y decir ‘paro un momento y me pongo en contacto con Jesús y la Mater’”.