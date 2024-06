Se conoció la empresa a la que se adjudicó la concesión de la Terminal de Paraná

Paraná Cuál es la empresa que se haría cargo de la concesión de la Terminal de Paraná

Foto: Un oferente se presentó a licitación que lanzó la Municipalidad para la concesión de la Terminal de ómnibus

Foto: Municipales realizaron tareas de limpieza exhaustiva en la Terminal

. La confirmación está contenida en el decreto N° 1.115 firmado este viernes 28 por la intendenta Rosario Romero. Se recordará que Terminal Pacheco fue la única oferente a la licitación que se abrió el 18 de junio.De ese modo, Potenciar SA, la firma que explotó la Terminal de Paraná durante los últimos 30 años da un paso al costado y entra en juego una firma que está ligada al conglomerado que domina el mercado de transporte de pasajeros en el país,Una unidad fija equivale al precio de un litro de nafta super, con lo cual. Aunque Terminal Pacheco pidió un plazo de 36 meses de gracia para empezar a pagar. Y propuso una inversión de $ 449.728.115. "Este es el monto de inversión que propuso Terminal Pacheco SA. Pero en los pliegos figuraba más cara que eso. Cerca de 1.500 millones", observó el dirigente de Políticas para la República, Armando Sánchez.A principios de mayo, cuando venció la concesión a Potenciar, la Municipalidad de Paraná dispuso prorrogar, por decreto, la concesión de la Terminal de Ómnibus, que venció el 2 de mayo, por un plazo de 60 días corridos, esto es hasta el 3 de julio próximo en favor de la firma Potenciar SA.El 2 de mayo de 1994, durante la gestión del exintendente Julio Rodolfo Solanas, se firmó el contrato de concesión, por un plazo de 30 años, con opción a prórroga por otros 10 años más. En vez de eso, la administración de la intendenta Romero optó por un plazo de 60 días corridos, hasta el 3 de julio.La Municipalidad de Paraná dispuso prorrogar la concesión de la unión transitoria de empresas Potenciar SA la explotación de la concesión de la Terminal de Ómnibus, que se había adjudicado en 1994, pero en vez de un lapso de 10 años, como ordena el andamiaje legal vigente, lo hizo por 60 días corridos, a partir de este viernes 3 de mayo.El decreto Nº 631, del 22 de abril último, firmado por la intendenta Rosario Romero y el secretario de Gobierno, Santiago Halle, establece que “para el caso de que la Municipalidad de Paraná decida someter a nuevo proceso de concesión de la Terminal de Ómnibus antes del vencimiento del plazo del 3 de julio de 2024, la prórroga otorgado en el artículo 1º caducará de pleno derecho una vez que se otorgue permiso de explotación al nuevo concesionario”.El artículo 3º fija que “durante el plazo de la prórroga otorgada” la “prestación del servicio de limpieza de la Terminal de Ómnibus de Paraná será prestada por personal municipal dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos”.El dirigente Armando Sánchez, excandidato a intendente de Paraná por Políticas para la República, alertó: "Llama la atención que desde la gestión de Rosario Romero no ha habido información pública oficial sobre el decreto 631/2024 del 22 de abril pasado, que aún no se publicó en el boletín municipal, donde se prorroga la concesión por 60 días corridos. No se ha informado a la ciudadanía si se va a prorrogar la concesión a la empresa actual, o si se va a licitar la concesión, y si es así, durante cuánto tiempo más".En 1993, la gestión del entonces intendente Julio Solanas (PJ) llamó a privados para construir una Nueva Estación Terminal de Ómnibus en la ciudad. La convocatoria incluía la construcción y la posterior explotación de la estación. Y también contemplaba la explotación de un centro comercial en el viejo edificio de las Cinco Esquina, donde los colectivos llegaron hasta diciembre de 1995. Esta última iniciativa preveía un espacio reservado para el funcionamiento de un Centro Cultural Municipal, que nunca se hizo.La propuesta elegida, entre tres, fue la de las empresas Construcciones AC Caballi SA, Zodiaco SA y Devinar SRL, luego agrupadas en la firma Potenciar, actual concesionaria. En mayo de 1994 se rubricó el contrato de concesión, en el que figura una vigencia de 30 años y la alternativa de prórroga. Se fijó un canon mensual de 1.035,00 pesos o el 2% de los ingresos, “el que resultare menor, a valores de octubre de 1993, a partir del vencimiento del plazo fijado para la construcción de la Nueva Estación Terminal de Ómnibus”, se lee en el texto de 1994. Se preveía que el monto del contrato iba a ser reajustado; pero en 2013, cuando este sitio publicó una nota sobre las concesiones municipales largas y baratas, el monto se ubicaba apenas entre los 2.200 y 2.400 pesos, según la información proporcionada por la Dirección de Concesiones de la Municipalidad.