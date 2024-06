La ONG Un Cielo Nuevo entregará 550 viandas de comidas en Paraná

Omar, integrante de la ONG Un Cielo Nuevo, explicó ala solidaridad de la comunidad: “No sería posible esto si no fuese posible por todos los que lo hacen posible. Somos alrededor de 20 los que nos estamos sumando a cocinar todos los martes”.Lorena, por otro lado, comentó el crecimiento de la cantidad de gente que se suma a sus viandas: “Pasamos a 550 raciones actualmente. Para mucha gente es el único plato que llega en el día. Tratamos por eso, en base a donaciones y de todo lo que recibimos, de darle un plato bien nutritivo”.“Vienen de barrios muy alejados, del Thompson y por Plaza Vez, Bajada Grande y todos lugares. Cada vez hay mucha más gente”, alarmó acerca de la situación actual.“También juntamos un poquito de ropa a veces, pero tampoco podemos abarcar tanto”, detalló sobre sus funciones.Lucía, en último lugar, reforzó la idea de colaboración que se tiene desde la ONG: “Para uno ayudar, uno de corazón lo hace y se le agrada. También ver esa realidad, uno vuelve conmovido, angustiado o triste. Van familias enteras, chiquitos y personas mayores. Me pasó que estaba sirviendo y no había más. Eso que estábamos con tres ollas”.