Patito Sirirí: “La parte que se remata es un terreno de 2.000 metros”

El 27 de mayo, la Justicia sacó a remate los terrenos privados que los paranaenses utilizan como espacio público, que balconean al río Paraná, lindante al Parque Carmelo Cabrera, más conocido como Patito Sirirí. La titular del Juzgado Civil y Comercial N° 7, Virginia Ofelia Correnti, dispuso, en el marco de la causa "Armándola José María c/Pinto Guillermo Enrique – Ordinario – Cobro de pesos", la subasta pública del inmueble "Matricula Nº215.166, Plano Mensura Nº 198.849, Superfcie 2.240,70 m2, Partida Provincial Nº 10-145236, Partida Municipal N° 91.449/6, Fracción oLote “C”, Manzana16, ubicado en calle Manuel Alberti N° 113 y calle1.392 N° 112 de la ciudad de Paraná".



Al respecto, Elonce habló con Paula Armándola, titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios, quien expresó: “Es algo que movilizó a la ciudadanía en general. Tiene un estudio de 120 años para atrás, entonces nos asombra muchísimo el cambio de postura que ha tenido la Municipalidad a lo largo de todo este tiempo. En un principio, se cumplió con todas las exigencias municipales, toda la normativa para comprarlo, en donde los servicios están pagados por los privados que eran dueños de esta tierra. Todas las ordenanzas están firmadas por los mismos funcionarios que hoy desconocen que eso sucedió”.



“El municipio no puede expropiar, sino invitar a la provincia a que lo haga, en donde la expropiación significa que el Estado compra. Hay toda una reglamentación nacional en el procedimiento de cómo se debe hacer. En la gestión anterior, hubo debates municipales sobre la expropiación, a nivel provincial, creo que Entre Ríos tiene muchos más problemas, incluso el municipio de Paraná, si quiere tener más espacios verdes para brindarles a la ciudadanía, tiene focos muy interesantes donde hacerlo”, añadió.



“Mi opinión personal, es que es una discusión política y de posicionamientos de gente que no tiene un fundamento, ni generaron una discusión con fundamentos concretos. Lo que está pasando es que esas tierras, además de que se compraron legalmente, fue un condominio que se dividió. La parte que se remata es un terreno de 2.000 metros y eso pertenece a Guillermo Pintos por no haber pagado los impuestos”, sostuvo.



Finalmente, se refirió a la subasta: “Se concreta el miércoles, donde la gente se puede inscribir para participar, después pasará a ser dominio de quien lo compre en ese proceso totalmente legal, abierto y transparente”. (Elonce)