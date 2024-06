Con gastronomía, feria y bailes, se llevó a cabo el Festival Bajada en Paraná

Rosario Romero: “Bajada Grande es un lugar muy especial de la ciudad”

Hubo posibilidad de recorrer el lugar, que estuvo en óptimas condiciones, con un sinfín de emprendedores que son propios de Bajada Grande.También hubo momento de disfrutar del patio gastronómico, donde se pudo degustar de algunas de las ricas y tradicionales comidas de Bajada Grande.Nilda Chimento, quien forma parte del ballet Cuna del Pescador, que dependen de la Facultad de Mediana y Tercera Edad, afirmó: “Tenemos nuestro taller en la iglesia los jueves de 14 a 15:30. Somos un grupo de adultos mayores, pero también hemos incorporado a niños, que vienen con las mamás al grupo. Somos felices bailando folklore y hoy acompañando este festejo de Paraná en este lugar tan maravilloso que tenemos”.En primer lugar, la jefa municipal remarcó:”.En cuanto a las mejoras edilicias, puntualizó: “Este lugar fue mejorado, sigue siendo mejorado. Los empleados y el responsable del área han trabajado mucho estos días para que todos estos emprendedores estén acompañando la fiesta. Desde cultura municipal, estamos deleitándonos con espacios de folklore y de baile. He visto que bailaron no solamente ballet, sino que varios que se animaron al chamamé y a una música del litoral”.Acerca de la elección de la festividad en Bajada Grande, comunicó: “A veces se hace la fiesta de la ciudad en lugares céntricos y nosotros, a propósito, hemos hecho en el parque y en barrios de la ciudad. No podía estar afuera Bajada”.El vice intendente de Paraná, David Cáceres, expresó: “La idea es llegar a cada uno de los barrios y que cada vecino y vecina de la ciudad pueda celebrar los 211 años y que también es un festejo especial porque son 170 años desde que Paraná fue capital de la Confederación Argentina. En este mes,”.”, cerró.