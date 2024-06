Asado para el Día del Padre: costo y preferencias en la Feria de Salta y Nogoyá

Este domingo se festeja el Día del Padre y, aunque los regalos pueden variar, lo que no puede faltar es un plato de comida en cada mesa familiar.consultó a Hugo, un carnicero de la Feria de Salta y Nogoyá, sobre los costos y preferencias para este evento especial.Hugo informó que "se ha vendido bien y hay varios pedidos para este sábado". Según explicó, la costilla es la "vedette del asado", seguida por el vacío, marucha, tapa de asado y matambre.En cuanto a los costos, detalló queAdemás, "el kilo dede ternera y novillito".A pesar de los precios elevados, Hugo comentó que los clientes no se quejan. "No, ya está acostumbrado. Al principio sí porque el primer impacto fue fuerte, pero después la gente se fue acostumbrando", dijo. Agregó queFinalmente, recordó los horarios de atención de la feria: "de 8 a 14 y por la tarde de 16 a 20".