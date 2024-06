Tras dos femicidios: “si no hay Estado presente vamos a tener más”, dijo abogada

Desfinanciamiento y precarización

Consecuencias de un “discurso de impunidad”

El femicidio de Brenda Albarenga , de 33 años, ocurrido el sábado 7 de junio por la tarde en la capital entrerriana, y el trágico hallazgo sin vida de María Susana Altamirano , de 47 años, este miércoles 12 de junio, han sacudido profundamente a Paraná.En este contexto, la abogada feminista Fernanda Vázquez Pinasco reflexionó sobre la situación., implica que el otro sea alguien peligroso, en tanto no se corresponda con esta libertad, sube el nivel de impunidad del varón hegemónico, violento y que resuelve las relaciones de manera violenta y que termina con uno de los escenarios más violentos que es el femicidio”, explicó.“Esto no quiere decir que los mecanismos del Estado no existan.añadió aVázquez Pinasco.La abogada recordó que “nosotros tenemos tres poderes, el legislativo, ejecutivo y el judicial. Estos tres poderes están comprometidos frente a los organismos de Derecho Internacional a llevar adelante políticas públicas con perspectiva de género en el Estado Argentino, para prevenir, evitar y erradicar toda la violencia por razones de género y de la violencia hacia las mujeres”.En esta línea, agregó:la policía que se deja de capacitar, el poder judicial donde llega la denuncia, toman las medidas, pero el equipo técnico de la administración pública no acompaña con el equipo interdisciplinario, con su informe de riesgo o los hogares de residencia donde las mujeres se alojan cuando están en situaciones de riesgo no tienen una red de contención”.Entonces, ese quiebre y ese sentido de la impunidad; el paso al acto del femicidio es solo la liberación de los frenos inmeritorios de estos varones hegemónicos violentos”, aseveró.lamentó Vázquez Pinasco. “Ya la Comisión de Derechos Humanos de la OEA nos advirtió al país y está monitoreando y diciendo 'cuidado', porque