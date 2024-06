En Entre Ríos se realizan más de 18.000 transfusiones de sangre al año

En el marco de las actividades por el Día Mundial del Donante de Sangre, se realiza en Plaza Mansilla de la ciudad de Paraná, una colecta externa y abierta a toda la comunidad.En diálogo con Elonce, el Ministro de Salud de Entre Ríos, Dr. Guillermo Grieve, expresó que “es muy importante para que ese día sea todos los días, que se replique y no sea solamente hoy, sino que sepamos de la importancia de un acto humano como es el de donar algo que fabricamos nosotros y que no se puede fabricar por otra vía y que permite llevar adelante transfusiones que dan vida”.Por su parte Lucrecia Echeverri, del programa provincial de hemoterapia, dijo que “es un día de festejos para nosotros y todos los donantes. Las actividades se están replicando en toda la provincia, con charlas en colegios, extracciones de sangre y mucha promoción para invitar a la gente no sólo este día sino durante todo el año, para que se acerque a donar”.En este sentido, destacó que las personas que donan sangre, tienen la posibilidad de ingresar al registro de médula ósea, “y son dos actos solidarios a la vez. El donante puede ser llamado si se encuentra una persona a la cual le puede donar médula”.Sobre la colecta externa que se realiza en Plaza Mansilla con el colectivo de hemoterapia, se recordó que pueden ser donantes aquellas personas entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos “y que tengan muchas ganas de ayudar”. La actividad se extenderá hasta las 11.30.