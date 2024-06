Se desplegará en Paraná una Bandera Argentina de 500 metros:invitan a participar

Miguel Ángel León

Foto: La bandera en Puerto Madryn

Héctor Rosset

Cada 14 de junio, fecha en que finalizó el conflicto armado, se conmemora el Día de la Máxima Resistencia, en homenaje a los héroes argentinos que resistieron hasta el último día en defensa de las Islas Malvinas.Y en el marco de este aniversario, este viernes 14, la ciudad de Paraná, podrá vivir un evento muy importante ya que se desplegará una Bandera Argentina de 500 metros de largo yEn cada localidad de que visita esta enseña patria, se agregan 10 metros y en Paraná, la Unión Entrerriana de Comunidades Vecinales; y el Centro de Excombatientes de Malvinas junto a junto a la Dirección Municipal de veteranos, donarán, cada uno, 10 metros del paño.El desfile y despliegue de la bandera. Para ello, desde la organización, convocaron a la ciudadanía a ser parte de este acto para portar la bandera con respeto y honor en un día tan caro a los sentimientos de los patriotas., de la Unión Entrerriana de Comunidades Vecinales, estuvo en el programaque se emite pory contó que tomaron conocimiento de la existencia de esta bandera en el año 2018, en el Congreso Nacional Vecinalista que se realizó en Puerto Madryn. “Allí se desplegó y para nosotros fue todo un orgullo poder portar esa bandera en la playa, ya que no podemos desconocer que este lugar tiene en línea recta presencia con Malvinas, solamente con el Mar Argentino de por medio. Fue un simbolismo muy grande”.“Nos ha llevado dos años lograr que acepten nuestra propuesta de poder traer la bandera a la ciudad de Paraná y exhibirla en toda su grandeza”, dijo y recordó que ya ha estado pasado por Rosario y varias localidades de la provincia de Córdoba.Por su parte,, de la Dirección Municipal de Veteranos, contó que ni bien se enteraron de la iniciativa, decidieron sumarse con 10 metros de paño. “Para nosotros es muy convocante y cuando nos nombran la enseña Patria no necesitamos más, nuestra respuesta fue automática”, remarcó.Sobre la actividad del viernes, detalló que la idea es que la bandera, “abrace el monumento a San Martín, el Palacio Municipal y que se desplace por la ciudad con muchos brazos. Ojalá que toda la gente pueda acompañarnos”.“Hoy la Argentina necesita moverse dentro de la unidad, de un todo, no podemos seguir viviendo en la distancia unos con otros y qué mejor que agruparnos con nuestra bandera para estar más juntos que nunca”, reflexionó León.Finalmente, Rosset, expresó que, y que nos acompañen a caminar las calles de la ciudad. La convocatoria es para todos sin excepción, queremos que vaya el médico, el bombero, el policía, la ama de casa, el ciruja, el empleado municipal, el periodista, que no falte nadie, que estemos todos y que todos podamos tomar esa bandera para reivindicar ese 14 de junio como un día que podemos portar la bandera con mucho orgullo por nuestra hermosa ciudad”.