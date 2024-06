Joven vende tortas fritas en Paraná y sueña con estudiar carrera universitaria

Un adolescente, Agustín Hereñu, posee un emprendimiento para poder tener su propio dinero y ayudar a su familia: el joven todas las semanas vende tortas fritas, corta el pasto. "Salgo por las calles de mi barrio y me ofrezco para diversas changuitas", dijo a Elonce.El mismo cursa sus estudios secundarios en la escuela "Poeta Juan L. Ortiz", zona del parque Industrial de Paraná y contó que sueña con estudiar una carrera universitaria.Atravesado por la situación económica que vive el país y motivado por su abuela, comenzó a vender tortas fritas para tener su propio dinero. "Trato de salir a vender por el barrio todas las semanas y también tengo clientes fijos", expresó Agustín a este medio al señalar que días atrás no había podido hacer su panificación porque no tenía grasa.Motivado por el espíritu de crecimiento, el adolescente también comentó que corta el césped en la zona. "Todo lo que gano trato de ahorrarlo para tener dinero por si se me rompe la máquina o tengo algún gasto extra", dijo."Hago muchas changuitas, quiero trabajar y mi familia me apoya", expresó.Al ser consultado sobre qué sueños tiene a futuro, reveló que "me gustaría estudiar una tecnicatura en electrodomésticos menores. Quiero tener algún emprendimiento afín".Finalmente, agradeció todo el apoyo de su mamá y su abuela para poder salir adelante.