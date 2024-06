Fieles realizaron la tradicional Peregrinación de los Trabajadores en Paraná

Repercusiones de los feligreses

La 35° Peregrinación de los Trabajadores partió hoy a la hora 14 desde la Catedral de Paraná y culminó en el Santuario La Loma, donde Monseñor Juan Alberto Puiggari ofició la misa desde las 17.transmitió en vivo.En su trayecto, los peregrinos recorrieron las calles Urquiza hasta 9 de Julio, luego tomaron esa arteria hasta el Ferrocarril, después fueron por Racedo, posteriormente calle Pronunciamiento, Avenida de las Américas, el Paracao, Belisario Roldán, Del Barco Centenera hasta General Espejo donde se realizó la quinta y última parada frente al barrio Procrear y continuaron hasta el Santuario.“Es la presencia de María en estos 49 años, no solo en el Santuario, sino desde aquí para el mundo. Cuando recién empezábamos con esto, era una gota en el río o en el océano y hoy los torrentes han llegado a 70 ermitas construidas en Entre Ríos, donde se está contagiando a la provincia de Santa Fe, en el cual se están construyendo ermitas que tienen vinculación con el Santuario La Loma”, mencionó a Elonce el organizador del evento, José María Velázquez.En primer lugar, una mujer enunció: “Siempre la acompañamos. Hace bastante que participo y es realmente un honor. Estoy para agradecer y pedir para todos los que no tienen. Mi familia tiene, pero hay muchos que están sin trabajo. Es un momento muy difícil”.“Acompañamos a pedir por la paz, el trabajo, la salud y la familia para que no falte el pan en la casa”, afirmó un hombre oriundo de Cerrito. Otra mujer, en compañía de su pareja, explicó: “Vengo a agradecer y pedir la continuidad laboral para todos”.“Si bien algunos tenemos trabajo gracias a Dios, se pide por la gente que necesita trabajo porque hay realmente mucha gente enferma. Particularmente, agradezco, pero pido por los que necesitan”, pronunció otra mujer.José María Velázquez, en cambio, afirmó: “Uno va caminando y se va dando cuenta que el que va al lado tuyo no es un fulano, es alguien que sufre como vos, que está necesitado o sino viene a agradecer porque recibieron el regalo de un trabajo”.Por otro lado, agradeció al Monseñor Puiggari para estar en la misa: “Ayer falleció una hermana de él, pero quiso estar en una misa y después irse a Buenos Aires al velatorio de su hermana Ana María. Es un ejemplo de generosidad”.“Hace seis años que hacemos la peregrinación y siempre agradeciendo, pidiendo y compartiendo en familia”, indicó. Además, compartió un mensaje conmovedor: “Es una experiencia hermosa, te moviliza un montón”.Una mujer que realiza la peregrinación desde el 2002 admitió: “Vengo a dar gracias y a pedir algo. Gracias a la Mater y espero que a todos les llegue”.Ya en el santuario La Loma, se acercó a hablar connuevamente José María Velázquez, uno de los responsables en la organización, que afirmó su satisfacción con terminar el recorrido: “La gente cuando viene a peregrinar, peregrina. Por necesidad, por agradecimiento, por ofrecimiento el peregrino quiere llegar a la meta. Estamos felices por eso porque es un gesto de esperanza caminar al lado que no sabemos qué le pasa”.La intendenta de Paraná, Rosario Romero, también se hizo presente en la celebración religiosa y agregó que este evento tuvo lugar “en un lugar que es muy importante en la ciudad de Paraná. Es conocido por todos aquellos que manifiestan su fe, su esperanza, el amor a Dios y en distintas ocasiones durante el año hacen una celebración religiosa muy importante, como la de hoy a la que va a concurrir Monseñor Puiggari”.En la misma línea, manifestó: “Es tan lindo ver la fe y la esperanza que la gente pone y no dejan de ser valores que deja altos. Puede ser un momento familiar, de distensión. Como es un domingo, elige hacer esa profesión de fe, los cuales muy importante”.