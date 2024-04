UTA evalúa medida de fuerza, si no se abona lo adeudado

Se realizó una conferencia de prensa en la sede de UTA Paraná donde se brindaron precisiones en torno al conflicto del paro de colectivos urbanos, tras los 12 días de paro de transporte urbano. Allí, informaron que si en esta semana los trabajadores no cobran lo adeudado, analizan un nuevo paro de transporte.. De todos modos, eso no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, tanto en Paraná como en toda la provincia. Queremos que se busque una solución”, dijo el secretario Adjunto de UTA a nivel nacional, Jorge Kiener, a Elonce.En este sentido, señaló que “. Tuvimos un gesto, pero eso es corto. Esperamos novedades dentro de esta semana, tanto de la empresa, municipio y provincia, que son las que tienen que garantizar el servicio. Si bien nuestro reclamo siempre es hacia a la empresa, sabemos que tanto municipio como provincia deben buscar una solución de fondo. Desde el 2019 viene este problema”.En este marco, Kiener destacó que “cuando el Estado Nacional le comenzó a quitar los subsidios al interior del país, iniciaron los conflictos. Nuevamente este gobierno nacional le quitó los recursos y pone en cabeza a los municipios y gobiernos provinciales. Si no se ponen de acuerdo para garantizar los salarios de los trabajadores y la continuidad, los trabajadores estaremos en la calle”. Además, acotó que los choferes “quieren trabajar, cobrar su salario y tener condiciones laborales, todas cosas que lamentablemente no está sucediendo”.En este sentido, señaló que “siempre penen en la cabeza del conflicto a los trabajadores, ya que cuando la empresa no paga el salario, los trabajadores reaccionan”Por otro lado, precisó que “hicimos un paréntesis muy corto, entre lo que ocurrió la semana pasada y lo que puede ocurrir esta. El conflicto viene hace muchísimo tiempo y si no se ponen de acuerdo entre la Empresa, Municipio y Provincia los perjudicados son los trabajadores y los usuarios. La situación es complicada y no se arregla con una declaración de emergencia y un nuevo marco regulatorio. Queremos se nos garantice, en esta semana, que el transporte funcione”, pero si no nos pagan el salario nos obligan a tomar otras decisiones”, señaló el secretario Adjunto al sostener que "en diversas localidades del país buscan alternativas, en cuanto al transporte, para que el sistema funcione: destinan más fondos y establecen otras tarifas".En tanto, el secretario Adjunto, Juan José Brito, mencionó que “cuando no tenes el sueldo para mantener a tu familia, la relación cambia, no es lo mismo cuando cobras el sueldo normalmente”.Finalmente, señaló que "tratamos de ver qué se puede sacar en limpio de todo esto para encontrarle una solución y que no tengamos que hacer lo mismo de la semana anterior una vez más.".