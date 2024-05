Buscan sacar de circulación billetes falsos de $500 y $1000: cómo identificarlos

¿Cómo reconocer un billete falso?

¿Qué es el laboratorio del Banco Central?

Luego de que el Gobierno nacional confirmó la importación de los billetes de $ 10.000 y $ 20.000, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que detectó que circulan ejemplares falsos de $500 y $1000. Por tal motivo, buscan sacarlos del circuito.Los billetes "no perderán vigencia ni valor si el portador lo informa en el banco o la entidad correspondiente", por lo que si se comprueba la falsificación, deberán entregarle un ejemplar válido, informóEn ese sentido, dio a conocer cuál es el protocolo a seguir en caso de recibir uno de estos billetes o si se sospecha que es falsificado:-Dirigirse a un banco a fin de entregar el ejemplar (es importante destacar que "no será devuelto").-La entidad bancaria labrará un acta, donde quedarán asentadas todas las características del billete y los datos correspondientes.-El banco que retuvo el ejemplar lo enviará al BCRA, junto con una copia del acta mencionada.-Si determinan que el billete es falso, se lo sacará de circulación y se le informará a la entidad que lo envió para que se lo comunique al depositante.La Oficina Central Nacional (OCN) lanzó un protocolo de control de ejemplares falsos conocido como "Toque, Gire y Mire". Este método consiste en el empleo de tres técnicas sencillas:"Todos los billetes argentinos se hacen de la misma manera. La impresión que podemos ver en el fondo tiene aplicada una impresión denominada calcográfica que produce un relieve en la impresión sensible al tacto y muy difícil de falsificar", explican. Por lo tanto, es necesario tocar el billete y comprobar si tiene o no ese relieve.Este paso tiene tres técnicas que se pueden comprobar a contraluz:-Marca de agua: en cada ejemplar se ve el motivo principal que tiene como, por ejemplo: el yaguareté con el valor de $ 500 dibujado.-Imagen de complementación frente-dorso: la huella de cada figura del billete se aprecia la imagen completa al colocarlo a trasluz.-Hilo de seguridad: todos los ejemplares cuentan con un hilo de seguridad incrustado dentro del papel del billete. Esta banda posee una característica especial de efecto dinámico, que produce una sensación de movimiento, y a su vez, permite ver la denominación.En este paso se dispone de la Tinta de Variabilidad Óptica (OVI). Al girar levemente el billete de un lado a otro, se puede apreciar en la denominación junto con sus letras, un efecto visual que lo hace cambiar de verde a un azul metalizado (el color varía según cada denominación).Se trata de una oficina de la entidad monetaria que cuenta con un equipo de profesionales químicos que "estudia distintos aspectos que tienen que ver con los billetes y las monedas que circulan en nuestro país".El texto explica que en ese recinto "se estudian los billetes dudosos o falsos que envían los bancos y, por otro lado, definen si corresponde canjear por uno nuevo, aquellos deteriorados, porque se mojaron, rompieron o quemaron accidentalmente".El organismo central remarca que se devolverá el nuevo ejemplar "siempre y cuando se pueda identificar el 60% del billete, es decir un poco más de la mitad".Otra de las funciones de este laboratorio es "examinar en detalle" el papel moneda con el que luego se imprimen los billetes en la Casa de Moneda. Este espacio de profesionales analiza "varios aspectos" como el desgaste a partir de un trabajo específico en el que "se lo somete a esfuerzos hasta que se rompe" para medir la resistencia. (Fuente: El Cronista)