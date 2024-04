Choferes levantaron acampe: "Se garantiza el funcionamiento de todas las líneas"

Testimonio del dirigente gremial

Después de ocho días de acampe en las instalaciones de la empresa Mariano Moreno, los choferes de colectivos optaron por finalizar la medida de protesta al recibir el depósito de los salarios correspondientes al mes de marzo que estaban pendientes.Durante la jornada, se evidenciaron tensiones entre los choferes, ya quePor otro lado, los trabajadores expresaron su descontento con la Unión Tranviarios Automotor (UTA),El levantamiento del acampe contó con la presencia del secretario general de UTA seccional Entre Ríos, Juan José Britos, el secretario gremial Gustavo Rupp, y el secretario general adjunto a nivel nacional, Jorge Kiener.El dirigente gremial de UTA, Gustavo Rupp, dijo aque “los compañeros saben entender, este sábado, por su buena predisposición, saldrán a trabajar, sabiendo que tenemos una deuda salarial. Como institución no la vamos a dejar de reclamar día a día, porque es el compromiso hacia el usuario para demostrar que los choferes acá no somos las malas personas”.Señaló quelos comercios, la salud, la educación, todos los trabajadores de Paraná y Área Metropolitana. Pedimos disculpas a todos”.No vamos a dejar lo que es deuda, los bonos, sin lucharla. Esto es buena predisposición de los compañeros, que no ganamos fortuna como dicen. A medida que vaya recaudando la empresa, mientras circulan los colectivos, se comprometieron a ir saldando las deudas que tienen con los trabajadores”, agregó.Resaltó que “no hay fecha de cobro de esas deudas, por eso resaltamos su buena predisposición de los compañeros para volver a trabajar, nosotros queremos laburar. Tenemos la responsabilidad de dar el servicio. No hay acuerdo firmado, la deuda está. Pero los compañeros no podemos seguir viviendo así, días de lluvia, pasándola mal, no es digno y por eso nos ponemos a consideración de la gente”.“Si los colectivos salen a trabajar a la calle, la empresa puede recaudar y pagar las deudas. Confiamos en eso.finalizó.